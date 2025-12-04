Donnerstag, 04. Dezember 2025

zurück
Neckar-Odenwald-Kreis

Große Drückjagd findet Gemeinde-übergreifend statt

Es gibt Einschränkungen am Samstag für Wald- und Feldbesuche in der Region.

04.12.2025 UPDATE: 04.12.2025 04:00 Uhr 51 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ/zg) Gemeinsam geht es auf Jagd: Am Samstag, 6. Dezember, findet in den Eigenjagdbezirken der Stiftung Schönau und den gemeinschaftlichen Jagdbezirken zwischen Lohrbach, Fahrenbach und Wagenschwend sowie den gemeinschaftlichen Jagdbezirken der Teilorte der Gemeinden Limbach und Mudau sowie Einbach eine revierübergreifende Drückjagd statt.

Waldbesucher werden grundsätzlich gebeten, an diesem Jagdtag bis ca. 15 Uhr auf Spaziergänge in den betroffenen Waldgebieten zu verzichten. An den jeweiligen Waldeingängen wird nochmals durch Schilder auf die Jagd hingewiesen. An diesem Tag besteht zwischen 9 und 15 Uhr auf den Straßen eine erhöhte Gefahr von plötzlich sehr schnell die Fahrbahn überquerenden Hunden und Wildtieren.

Beschränkungen & Sperrungen

Auf folgenden Strecken wird aus Sicherheitsgründen die Geschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt: L 589 zwischen Lohrbach-Flugplatz und Weisbach, L524 zwischen Abfahrt Mülben und Sportplatz Wagenschwend, L525 zwischen Wagenschwend und Robern, L525 zwischen Robern und Fahrenbach, K3970 zwischen Fahrenbach und Trienz; L584 zwischen Krumbach und Limbach, L525 zwischen Robern und Wagenschwend, L524 zwischen Wagenschwend und Scheidental und zwischen dem Abzweig Waldauerbach und Mudau, K3922 von Balsbach bis zur L524, K3923 zwischen Balsbach und Laudenberg, L523 zwischen Langenelz und B27.

Folgende Strecken sind von 8 bis 14 Uhr komplett gesperrt: Ortsverbindungsweg zwischen Wagenschwend und Krumbach, Ortsverbindungsweg zwischen Balsbach und Krumbach, L615 zwischen Laudenberg und Langenelz. Der Busverkehr ist davon nicht betroffen. Verkehrsteilnehmer sowie die Waldbesucher werden um Beachtung und Verständnis für diese Maßnahmen gebeten.

