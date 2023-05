Es ist oft schwierig, Außenstehenden zu vermitteln, was in der Familie mit dem Erkrankten abläuft. Fragen wie: "Warum arbeitet der nicht, warum verhält er sich so auffällig, da müsste doch mal jemand durchgreifen ..." sind allen Angehörigen bekannt. In der Angehörigengruppe braucht man nicht viel zu erklären und findet Verständnis und Rückenstärkung.

Oft wird ein Gefühl der Ohnmacht geschildert: Angehörige kommen mit ihren Hilfeangeboten schnell an Grenzen. Manchmal kommt es auch zu schlimmen Erlebnissen, wenn sich ein Erkrankter selbst gefährdet oder auch andere. Auch Schuldzuweisungen beziehungsweise eigenes Schuldempfinden kennen viele Angehörige. Die Umgebung reagiert häufig mit Vorwürfen, nimmt eine abwertende Haltung ein. Oft beginnt ein Versteckspiel, weil es immer noch ein Stigma ist, psychisch krank zu sein und eine psychiatrische Behandlung in Anspruch nehmen zu müssen.

Mosbach. (zg/RNZ) Wenn Menschen psychisch erkranken, zum Beispiel an einer Depression oder an Schizophrenie, sind nicht nur sie selbst von Einschränkungen und Belastungen betroffen, sondern meist auch ihre Angehörigen. Damit diese mit ihren Problemen nicht alleine sind, möchte Susann Oltmanns-Heller, Fachgebietsleitung des Sozialpsychiatrischen Dienstes beim Diakonischen Werk Neckar-Odenwald-Kreis , wieder ein regelmäßiges Gruppenangebot für Angehörige initiieren. Ulrike Dinkelacker wird als fachkompetente Ehrenamtliche die Gruppe begleiten.

Angehörige psychisch erkrankter Menschen sind mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. "Unser Sohn hat sich immer mehr verändert, zog sich zurück, vernachlässigte sich. Schließlich äußerte er, dass sich fremde Mächte seiner bewältigt hätten; er fühlte sich überwacht, wie fremdgesteuert …" "Meine Frau fühlte sich zunehmend überfordert, kraftlos, weinte viel. Sie schlief schlecht und konnte sich morgens zu nichts mehr aufraffen." So beginnen viele Schilderungen von Angehörigen, mit denen die Mitarbeitenden des Sozialpsychiatrischen Dienstes bei der Diakonie ins Gespräch kommen.

Die Krankheit verändert die Betroffenen, und es gibt keine Sicherheit darüber, dass es nach einer erfolgreichen Behandlung nicht auch wieder zu einem Rückfall kommen kann. Vielmehr beginnt ein Lernprozess des Miteinanderklarkommens, der mitunter lange andauern kann. Ist ein Elternteil erkrankt, bedeutet das für die Kinder ebenfalls eine große Belastung. Es kommt zu Anpassungen, die nicht kindgerecht sind und Auswirkungen auf die Entwicklung haben.

Ärzte und professionell Tätige binden Angehörige im besten Fall in eine Psychoedukation ein. Sowohl die Patienten als auch ihre Angehörigen müssen verstehen können, was eine psychische Erkrankung ist, wie es dazu kommt und wie sie behandelt werden kann. Je besser Angehörige die Krankheit verstehen, desto leichter fällt es ihnen, damit umzugehen und mit dem erkrankten Menschen in Kontakt zu sein. Die Erfahrung, Ängste und Zweifel loswerden zu können, entlastet ebenso wie die Erkenntnis, dass es anderen ähnlich ergeht. Das schafft die Basis für ein gemeinsames Aufarbeiten.

Zur Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 15. Juni, sind alle Interessierten eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr im Diakonie-Treff in Mosbach, Neckarelzer Str. 1 (Eingang neben City Parkhaus). Unterstützt wird die Veranstaltung von Christoper Scharfenberger vom Landesverband Baden-Württemberg der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen (www.lvbwapk.de), der an diesem Abend ein Impulsreferat halten wird.

Info: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte erhalten unter Telefon 06281.562430 oder 06261.92990 bzw. per E-Mail an spdi@diakonie-nok.de nähere Informationen.