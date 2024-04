Von Ann-Kathrin Frei

Neckar-Odenwald-Kreis. Entlang der Flüsse Neckar und Jagst, durch tiefe Wälder und vorbei an urigen Mühlen – für Radfahrer bietet unsere Region abwechslungsreiche Touren. Passend zur Wettervorhersage fürs Wochenende, mit über 20 Grad Celsius und Sonnenschein, hat die RNZ bei der Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO) und beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Neckar-Odenwald nachgefragt und die beliebtesten Radtouren zusammengestellt. Und falls es doch mal zum Platten kommt, gibt’s auch Tipps von der Touristikgemeinschaft und dem ADFC, wo man schnelle Hilfe findet und was man bei der Fahrradtour immer mit im Gepäck haben sollte.

> Der Neckartal-Radweg führt, wie der Namen schon sagt, am Neckar entlang, durchs romantische Flusstal. Er ist 374 Kilometer lang, "aber nahezu steigungsfrei", erklärt Beatrice Kern, Mitarbeiterin der TGO. Er beginnt am Neckarursprung im Schwenninger Moos (bei Villingen-Schwenningen) und läuft bis nach Mannheim. Ein weiterer Pluspunkt ist die ADFC-Zertifizierung mit vier Sternen (max. fünf Sterne).

Dabei werden die Wege beispielsweise auf ihre Verkehrsbelastung, Wegbreite und -oberfläche, Routenführung und auf die touristische Infrastruktur geprüft. Ein Streckenabschnitt der Region führt über Zwingenberg, Neckargerach, Binau und Neckarelz bis nach Gundelsheim.

> Der Odenwald-Madonnen-Radweg verläuft an der zertifizierten Hauptstrecke von Mudau nach Mosbach an der Wanderbahn entlang, der Trasse einer ehemaligen Schmalspurbahn. Dieser Abschnitt ist auch für Anfänger und Familien mit Kindern geeignet. Ab Mosbach läuft der Radweg durch das Neckartal bis nach Heidelberg über den Neckartal-Radweg. Ambitionierte Radler kommen aber ebenfalls auf ihre Kosten: Eine Alternativroute führt über Waldbrunn zum Katzenbuckel mit einer Abfahrt ins Neckartal.

> Beim Grünkern-Radweg erfährt man viel über das Markenzeichen der Region, den Grünkern. Denn entlang des Streckenverlaufs befinden sich zahlreiche Zeugnisse früherer Grünkernproduktionen. Startpunkt der Tour ist am Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf, die Tour läuft dann weiter bis nach Walldürn und von dort führt der Weg vorbei an den Grünkerndarren in Altheim über Sindolsheim, Ravenstein, Ober- und Unterkessach bis nach Widdern; oder man fährt von Walldürn nach Hardheim zur Alten Grünkerndarre in Erfeld und dann über Ahorn nach Rosenberg.

> Mit dem 3-Länder-Radweg besucht man, wie der Name verrät, gleich drei Bundesländer: Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Einzelne Anstiege bieten einen herrlichen Panoramablick und Abfahrten in die Seitentäler sorgen für die nötige Abkühlung auf der insgesamt 212 Kilometer langen Strecke.

Was bei einer Radtour im Gepäck nicht fehlen darf, weiß Andreas Größler vom ADFC Neckar-Odenwald: "Die Mindestanforderungen sind ausreichend Essen und Trinken dabei zu haben, dann noch Flickzeug oder Pannenspray, ein Ersatzschlauch, eine Luftpumpe, ein kleines Werkzeugset, Verbandspäckchen, Regenschutz und ein Handy zum Hilfeholen."

Einen Tipp vom Profi für Eltern gibt’s auch: "Darauf achten, dass die Strecke geteert oder wenigstens eben und nicht grob gekiest ist, dass keine riesigen Steigungen zu bewältigen sind und dass wenig Autoverkehr da ist. Man kann auch gut entlang der Bahnstrecken radeln und dann mit der S-Bahn zurückfahren."

Und wer kein Flickzeug dabei hat, kann zu einer der Rad-Service-Stationen der TGO eilen. Das sind geprüfte und ausgestattete Gastronomien, die alles bieten, um schnell Erste-Hilfe am Rad zu leisten. Diese gibt’s u. a. in Buchen, Gundelsheim, Hardheim, Haßmersheim, Mosbach, Neunkirchen, Obrigheim, Osterburken, Waldbrunn und Walldürn (www.tg-odenwald.de/radservicestationen). Eine Liste mit Fahrradwerkstätten in der Region hat die TGO auch online unter www.tg-odenwald.de/fahrradwerkstaetten zusammengestellt.