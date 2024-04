Mosbach. (rüb) Ein 46-jähriger Mann aus dem Landkreis muss sich am heutigen Freitag vor dem Landgericht Mosbach verantworten, nachdem er bereits eine mehrjährige Haftstrafe in den USA abgesessen hat. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann schweren sexuellen Missbrauch von Kindern und den Besitz von über 300 Dateien mit kinderpornografischen Fotos und Videos vor. Auf Antrag von Verteidiger Werner Meisenbach wurde die Öffentlichkeit für den gesamten Prozess ausgeschlossen.

Ende 2019 hatte der Fall erstmals für Aufsehen in der Region gesorgt: Der Geschäftsreisende war mit Kollegen in die USA geflogen - im Auftrag seines Arbeitgebers, eines international tätigen Unternehmens mit Sitz im Landkreis. Bei der Ankunft an einem Flughafen in Texas griffen US-Ermittler zu und nahmen den Deutschen fest.

Update: Freitag, 12. April 2024, 10.07 Uhr

Familienvater wegen Kinderpornografie vor Gericht

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/RNZ) Ein 46-jähriger Familienvater aus dem Neckar-Odenwald-Kreis muss sich am Freitag, 12. April, ab 9 Uhr vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Mosbach verantworten. Dem Mann wird zur Last gelegt, er habe 2018 in zwei Fällen sexuelle Handlungen an einem Kind vorgenommen und hiervon Aufnahmen gefertigt. Zudem habe er bis 2019 über 300 Dateien mit kinderpornographischen Inhalten besessen.

Der Angeklagte war im Dezember 2019 anlässlich einer Geschäftsreise wegen Besitzes kinderpornographischer Inhalte in den USA festgenommen und dort zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nach Verbüßung der Haftstrafe in den USA wurde er im November 2023 in die Bundesrepublik Deutschland abgeschoben und hier aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Mosbach festgenommen. Seither befindet er sich in Untersuchungshaft.

Die Verhandlung findet öffentlich statt. Ein Ausschluss der Öffentlichkeit gemäß den gesetzlichen Regelungen ist möglich.

Eine mögliche Fortsetzung der Gerichtsverhandlungen ist für Donnerstag, 25. April, um 9 Uhr anberaumt.