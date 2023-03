Buchen/Mosbach. (rüb) "Das Wetter steht sinnbildlich für unsere Situation: Die Arbeitgeber lassen und im Regen stehen!" Mit markigen Worten begrüßte Betriebsratsvorsitzender Simon Schreiweis am Dienstagfrüh im strömenden Regen die rund 80 streikenden Mitarbeiter der Neckar-Odenwald-Kliniken.

Wie nach ihm Gewerkschaftssekretär Simon Habermaaß kritisierte Schreiweis das aus ihrer Sicht unzureichende Angebot der Arbeitgeber und freute sich über den regen Zuspruch auf diesen ersten größeren Streik in der Historie der Kliniken: "Wir schreiben heute Streikgeschichte", brachte es Habermaaß auf den Punkt.

Am Nachmittag schließt sich eine Kundgebung in Mosbach an. Während es streikbedingt den ganzen Dienstag über keine geplante Operationen gibt, haben die Kliniken mit der Gewerkschaft Verdi eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen, so dass die Notfallversorgung für die Bevölkerung sichergestellt ist.