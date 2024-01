Die Narren der Region stehen in den Startlöchern: Kaum ist das neue Jahr angebrochen, läuten die Fastnachtsgesellschaften bereits mit zahlreichen Ordenssitzungen die heiße Phase ihrer Kampagne ein. Die RNZ veröffentlicht einen närrischen Fahrplan, damit Fastnachtsbegeisterte keines der vielen Highlights verpassen.

> Adelsheim ("Gäässwärmerzunft Alleze"): 6. Januar, 11 Uhr: Neujahrsempfang im Zunftheim. 3. Februar, 19.33 Uhr: Prunksitzung in der Eckenberghalle. 4. Februar, 13.33 Uhr: Kinderprunksitzung in der Eckenberghalle. 8. Februar, 16 Uhr: Empfang im Rathaus, danach um 17.31 Uhr Machtübernahme. 13. Februar, 17.31 Uhr: Jubiläumsgääs im Stadtgarten mit Geldbeutelwäsche, danach Lumpenball im Zunftheim.

> Altheim ("Aaldemer Dunder"): 27. Januar, 19.31 Uhr: Prunksitzung in der Kirnauhalle. 11. Februar, 13.31 Uhr: Sauermilchessen auf dem Pfarrer-Hauser-Platz. 12. Februar, 19.33 Uhr: Bauernball des Musikvereins in der Kirnauhalle. 13. Februar, 14.11 Uhr: Kinderfastnacht und Fastnachtsausklang in der Kirnauhalle.

> Bödigheim ("Bedemer Hannmertli"): 3. Februar, 14.11 Uhr: Kinderfastnacht in der Sporthalle. 9. Februar, 20.11 Uhr: Bunte Nacht in der Sporthalle. 10. Februar, 19.11 Uhr: Bunter Abend in der Sporthalle.

> Buchen ("Narrhalla Buchen"): 30. und 31. Januar, jeweils 19.31 Uhr: Faschenacht beim Frauenbund in der Stadthalle. 3. und 4. Februar, jeweils 19.31 Uhr: närrischer Abend der Kolpingsfamilie in der Stadthalle. 8. Februar, 14.01 Uhr: Ausschellen der Faschenacht am Alten Rathaus, danach um 19.01 Uhr Ausgrabung der Faschenacht und anschließend närrisches Treiben in den Straßen, Gaststätten und im "Narrenescht". 10. Februar, 10.11 Uhr: Aufspielen der "Morreschnorranten", um 19.31 Uhr: Hallesitzung in der Stadthalle, danach um 20.11 Uhr "Wertschaftstreibe". 11. Februar, 10.31 Uhr: Familiengottesdienst in der Kirche St. Oswald, danach um 11.31 Uhr Aufspielen der "Morreschnorranten", um 14.11 Uhr: historischer Gänsemarsch mit Aufstellung am Musterplatz, um 24 Uhr: Narrengericht am Alten Rathaus. 12. Februar, 12.01 Uhr: Zunftmeisterempfang im "Narrenescht", um 14.11 Uhr: großer Rosenmontagsumzug mit Aufstellung in der Hettinger Straße, ab 15.01 Uhr DJ-Musik im "Narrenescht". 13. Februar, 10.11 Uhr: Frühschoppen des Großen Rates im Hotel "Prinz Carl", um 14.11 Uhr närrischer Kinderumzug mit Aufstellung in der Kellereistraße/Museumshof, anschließend Kindernachmittag in der Stadthalle, um 24 Uhr: Fastnachtsverbrennung vor dem Alten Rathaus.

> Donebach ("Dumbocher Turmspatze"): 19. Januar, 19.30 Uhr: Prunksitzung in der Turnhalle.

> Erfeld: 13. Februar, 15 Uhr: Fastnachtskehraus im Vereinsraum des SC.

> Gerichtstetten: 20. Januar, 19 Uhr: närrische Houschesitzung in der Turnhalle. 21. Januar, 14.30 Uhr: närrische Senioren-Houschesitzung in der Turnhalle.

> Glashofen ("Höhgöiker Glashofen"): 26. Januar, 20.11 Uhr: "Göikerfete" mit DJ Paddy in der Sporthalle. 3. Februar, 19.11 Uhr: Prunksitzung in der Sporthalle. 4. Februar, 14.11 Uhr: Kinder- und Seniorensitzung in der Sporthalle.

> Götzingen ("Getzemer Narre"): 13. Januar, 20 Uhr: Narren-Dance-Night in der Festhalle. 20. Januar, 19.31 Uhr: Prunksitzung in der Festhalle. 28. Januar, 14 Uhr: Kinderfastnacht in der Festhalle. 10. Februar, 19.61 Uhr: Jägerball des Musikvereins in der Festhalle. 11. Februar, 14.11 Uhr: Gänsemarsch. 12. Februar, 14.11 Uhr: kleiner, aber feiner Rosenmontagsumzug.

> Großeicholzheim ("Aichelscher Schnäischittler"): 27. Januar, 19.19 Uhr: Prunksitzung in der Schlossgartenhalle. 4. Februar, 14.11 Uhr: Kinderfastnacht in der Schlossgartenhalle.

> Hainstadt ("Heeschter Berkediebe"): 27. Januar, 19.46 Uhr: Prunksitzung in der Mehrzweckhalle. 3. Februar, 19.30 Uhr: Hollywoodball in der Mehrzweckhalle. 8. Februar, 18 Uhr: Ausgrabung Am Bild, danach "Berkediebe"-Party in der Mehrzweckhalle. 11. Februar, 10 Uhr: Frühschoppen in der Mehrzweckhalle. 11. Februar, 19.31 Uhr: Zigeunerball in der Mehrzweckhalle. 13. Februar, 14.11 Uhr: Umzug, danach Kindernachmittag in der Mehrzweckhalle und ab 22 Uhr Verbrennung am Bild.

> Hardheim ("Hordemer Wölf"): 21. Januar, 15.11 Uhr: Kinderprunksitzung in der Erftalhalle. 27. Januar, 19.31 Uhr: Prunksitzung in der Erftalhalle. 3. Februar, 21 Uhr: Bad-Taste-Party in der Erftalhalle. 8. Februar, 18.31 Uhr: SchmuDo in der Erftalhalle. 11. Februar, 14.11 Uhr: Umzug.

> Heidersbach ("Hederschboch Dick Do"): 20. Januar, 19.11 Uhr: Prunksitzung im Hällele. 27. Januar, 19.11 Uhr: Prunksitzung im Hällele. 4. Februar, 14.01 Uhr: Kinderfastnacht im Hällele. 8. Februar, 19.31 Uhr: Weibersitzung im Hällele. 13. Februar, 13.31 Uhr: Umzug.

> Hettigenbeuern ("Götzianer Heddebör"): 2. Februar, 19.31 Uhr: Prunksitzung im Dorfgemeinschaftshaus. 13. Februar, 14.33 Uhr: Kinderprunksitzung im Dorfgemeinschaftshaus.

> Hettingen ("Hettemer Fregger"): 13. Januar, 19.31 Uhr: Auftaktsitzung im Lindensaal. 14. Januar, 14.01 Uhr: Seniorensitzung im Lindensaal. 20. Januar, 19.31 Uhr: Eröffnungssitzung des Narrenrings in der Buchener Stadthalle. 21. Januar, 13.01: Jugendverbandssitzung des Narrenrings in der Buchener Stadthalle. 27. Januar, 13.11 Uhr: Jubiläumsumzug in Hettingen und anschließend "Fregger"-Party auf dem Festplatz. 3. Februar, 14.11 Uhr: Narrenbaumstellen mit Luftballon-Wettbewerb im Klosterhof und Kinderdisco im Lindensaal. 10. Februar, ab 13 Uhr: Freggerzeitungsverkauf. 11. Februar, 19.31 Uhr: Prunk- und Fremdensitzung im Lindensaal. 12. Februar, 14. Uhr: Rosenmontag im Lindensaal. 13. Februar, ca. 16.30 Uhr: Dämmerschoppen mit Ausklang im Lindensaal.

> Höpfingen ("Höpfemer Schnapsbrenner"): 14. Januar, 10 Uhr: Narrenmesse in der Kirche St. Ägidius. 20. Januar, 20 Uhr: Sportlerball mit der Band "Partyräuber" in der Festhalle. 26. Januar, 19.44 Uhr und 28. Januar, 13.44 Uhr: Prunksitzung in der Festhalle. 3. Februar, 13.44 Uhr: Kinderprunksitzung in der Festhalle. 9. Februar, 20.33 Uhr: Après-Ski-Party in der Festhalle. 10. Februar, 14.11 Uhr: Rathausstürmung am Alten Rathaus. 10. Februar, 19.61 Uhr: Latzhosen- und Kittelschörzball in der Festhalle. 12. Februar, 15.11 Uhr: Rosenmontagsumzug und Party.

> Hornbach: 12. Februar: Fastnachtsveranstaltung der Vereine im Bürgerhaus.

> Limbach ("Wulle-Wack"): 13. Januar, 17 Uhr: Warm-up-Party für den Nachtumzug hinter der Mehrzweckhalle, danach um 18.30 Uhr Nachtumzug durch die Straßen mit anschließender Party mit den DJs von "Generation Sound’s" in der Mehrzweckhalle. 3. Februar, 18.33 Uhr: Empfang Gastabordnungen in der Mehrzweckhalle, danach um 19.33 Uhr Große Prunksitzung. 4. Februar, 14.01 Uhr: Kinderprunksitzung in der Mehrzweckhalle. 10. Februar, 17.30 Uhr: Fastnachtsgottesdienst in der Kirche St. Valentin. 13. Februar, 13.33 Uhr: Großer Fastnachtsumzug durch die Straßen, danach um 20 Uhr Entenverbrennung hinter der Mehrzweckhalle.

> Merchingen ("Merchemer Brogge"): 12. Januar, 17 Uhr: Aufstellung des Narrenbaums am Lindenplatz. 21. Januar, 10 Uhr: Kartenvorverkauf für die beiden Prunksitzungen mit Weißwurstfrühstück im Schloss. 26. und 27. Januar, 19.11 Uhr: Prunksitzung im Schlosssaal. 28. Januar, 14 Uhr: Kinderfastnacht im Schlosssaal. 8. Februar, 17.11 Uhr: Machtübernahme am Rathaus, danach Party in Hüngheim. 11. Februar, 13.33 Uhr: Fastnachtsumzug mit anschließender "After-Umzugs-Party". 13. Februar, 17 Uhr: Kampagnenabschluss im Sportheim.

> Mudau ("KaGeMuWa"): 26. und 27. Januar, jeweils 19.31 Uhr: Prunksitzung in der Odenwaldhalle. 28. Januar, 14.01 Uhr: Kinder- und Jugendsitzung in der Odenwaldhalle. 8. Februar, 19.53 Uhr: Ausrufung der Fastnacht am Rathaus, danach ab 20.30 Uhr Schmuutzessen im TSV-Sportheim. 11. Februar, 11.11 Uhr: Spreiselesvorkaafe. 12. Februar, 10.31 Uhr: Rathausstürmung, um 11.31 Uhr Sauerbratenessen in der Odenwaldhalle, um 14.01 Uhr: Rosenmontagsumzug durch die Straßen, ab 17.01 Uhr: Après-Zug-Party in der Odenwaldhalle. 13. Februar, 20.11 und 24 Uhr: Fastnachtsverbrennung in der Ortsmitte.

> Osterburken ("Elferrat der Stadt Osterburken"): 19. Januar: Bauernball in der Baulandhalle. 26. Januar, 20.11 Uhr: Faschenachtsparty (vormals Opening Party). 4. Februar, 14.11 Uhr: Kindersitzung in der Baulandhalle. 8. Februar: närrisches Treiben mit Party vor der Baulandhalle. 11. Februar, 19.01 Uhr: große Prunk- und Fremdensitzung in der Baulandhalle. 13. Februar, 14.11 Uhr: großer Umzug durch Borke.

> Rippberg: 10. Februar, 19.31 Uhr: Prunksitzung der Vereine in der Sporthalle. 11. Februar, 15.01 Uhr: Kinder- und Seniorennachmittag der Vereine in der Sporthalle.

> Rosenberg ("Narrenzunft Rouschebercher Milchsäuli"): 28. Januar, 14.11 Uhr: Ferkelball in der Mehrzweckhalle Sindolsheim. 3. Februar, 19.11 Uhr: Säuliball in der Mehrzweckhalle Sindolsheim. 9. Februar, 10.31 Uhr: Rathausstürmung. 9. Februar: Kappenabend im Gasthaus "Schlossschenke". 13. Februar, 18.33 Uhr: Verbrennung der Fastnacht.

> Schweinberg ("Lustige Vögel"): 2. Februar, 19.33 Uhr: Frauenfastnacht in der Turnhalle. 4. Februar, 14.11 Uhr: Umzug. 9. und 10. Februar, jeweils 19.33 Uhr: Prunk- und Fremdensitzung. 13. Februar, 14.11 Uhr: Kinderprunksitzung und 19.33 Uhr: Kehraus.

> Seckach ("Seggemer Schlotfeger"): 13. Januar, 14.44 Uhr: Fastnachtsumzug, Treffpunkt in der Bahnhofstraße; anschließend ab 15.33 Uhr: Outdoor-Party auf dem Parkplatz vor der Seckachtalhalle. 20. Januar, 20.33 Uhr: Schlotfegerball in der Seckachtalhalle. 8. Februar, 19.11 Uhr: Fastnachtsausgrabung auf dem Rathausvorplatz. 10. Februar, 18.11 Uhr: Prunksitzung in der Seckachtalhalle. 13. Februar, 14.11 Uhr: Kindernachmittag in der Seckachtalhalle; danach um 17.30 Uhr Fastnachtsverbrennung auf der Schwimmbadwiese.

> Waldhausen ("Klingemänner Waldhausen"): 3. Februar, 19.01 Uhr: Prunksitzung in der Sporthalle. 10. Februar, 19.61 Uhr: Maskenball in der Sporthalle. 11. Februar, 14.11 Uhr: Kinderfastnacht in der Sporthalle. 13. Februar, 16 Uhr: Fastnachtsverbrennung im Sportheim.

> Waldstetten ("Stedemer Beesche"): 10. Februar, 20.11 Uhr: Jubiläumsprunksitzung "55 Jahre FG Stedemer Beesche" im "Haus der offenen Tür" in Walldürn.

> Walldürn ("Fideler Aff"): 13. Januar, 14.11 Uhr: Prinzeneinzug (Treffpunkt am Bahnhof); 20.33 Uhr: Fastnachtsball in der "Affenhalle" (Neue Altheimer Straße). 20. Januar, 19.33 Uhr: Prunksitzung in der Nibelungenhalle. 21. Januar, 13.33 Uhr: Jugendsitzung in der Nibelungenhalle. 22. Januar, 18.33 Uhr: bunte Montagssitzung in der Nibelungenhalle. 28. Januar, 14.11 Uhr: Fastnachtsumzug (Aufstellung in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße). 3. Februar, 19.31 Uhr: Prunksitzung und Kappenabend der Eintracht ’93 im Clubheim auf dem Sportgelände Süd. 8. Februar, 20 Uhr: "Affenfete" der Kolpingsfamilie Walldürn im Kolpingheim. 10. Februar, 20.11 Uhr: "Ball ohne Namen" der Eintracht ’93 im Clubheim auf dem Sportgelände Süd. 11. Februar, 19 Uhr: Kappenabend der Kolpingsfamilie im Kolpingheim. 12. Februar, 9 Uhr: Strohbärentreiben der Kolpingsfamilie in der Innenstadt.

> Zimmern ("Zimmermer Fugschelöcher"): 26. Januar, 19.01 Uhr: Prunksitzung im Dorfgemeinschaftshaus. 28. Januar, 14.33 Uhr: Kinderprunksitzung im Dorfgemeinschaftshaus.