Von Peter Bayer

Eberbach. Es gibt Bewegung in den Eberbacher Kinderarztpraxen. Seit 1. März 2020 war Sarah Haaß neben Dr. Harald Nuding in der Kinderarztpraxis in der Itterstraße tätig. Zum 1. Januar kommenden Jahres wird sie die Praxis alleine weiterführen, da Nuding mit 73 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand geht.

Für Sarah Haaß schließt sich damit ein Kreis.