Freitag, 14. November 2025

Plus Nachfolge

Kinderärztin führt Eberbacher Praxis ab Januar alleine weiter

Dr. Harald Nuding geht mit 73 Jahren in Rente. Für Sarah Haaß schließt sich der Kreis.

14.11.2025 UPDATE: 14.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 37 Sekunden
Sarah Haaß (Mitte) führt die Kinderarztpraxis ab Januar alleine weiter, unterstützt wird sie von Lisa Zimmermann. Dr. Harald Nuding wird in Rente gehen. Foto: privat

Von Peter Bayer

Eberbach. Es gibt Bewegung in den Eberbacher Kinderarztpraxen. Seit 1. März 2020 war Sarah Haaß neben Dr. Harald Nuding in der Kinderarztpraxis in der Itterstraße tätig. Zum 1. Januar kommenden Jahres wird sie die Praxis alleine weiterführen, da Nuding mit 73 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand geht.

Für Sarah Haaß schließt sich damit ein Kreis.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Peter Bayer
Redakteur Lokales, lokale Sportredaktion Eberbach
zu unseren Autoren  
