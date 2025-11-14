Kinderärztin führt Eberbacher Praxis ab Januar alleine weiter
Dr. Harald Nuding geht mit 73 Jahren in Rente. Für Sarah Haaß schließt sich der Kreis.
Von Peter Bayer
Eberbach. Es gibt Bewegung in den Eberbacher Kinderarztpraxen. Seit 1. März 2020 war Sarah Haaß neben Dr. Harald Nuding in der Kinderarztpraxis in der Itterstraße tätig. Zum 1. Januar kommenden Jahres wird sie die Praxis alleine weiterführen, da Nuding mit 73 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand geht.
Für Sarah Haaß schließt sich damit ein Kreis.