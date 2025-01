Von Carmen Oesterreich

Eberbach. "David, Du lebst in unseren Herzen" steht auf einer kleinen Engelsskulptur, die auch heute noch neben zwei Kerzen an dem Übergang von Gleis 3 zu den Gleisen 4/5 am Bahnhof Eberbach steht. David ist ein kleiner Junge, der vor den Augen seiner Mutter beim Überqueren der Gleise von einem Güterzug erfasst worden ist. Der Lokführer sah das