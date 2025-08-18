Samstag, 13. September 2025

zurück
Plus Nach dem Brand

Die Bestürzung im Gewerbepark ist spürbar

Das Feuer in der Siemensstraße breitete sich über das Dach schnell aus. Die Drehleitern leisteten der Feuerwehr wertvollen Dienst.

18.08.2025 UPDATE: 19.08.2025 18:07 Uhr 3 Minuten, 8 Sekunden
Spektakulärer Einsatz: Dank der beiden Drehleitern der Feuerwehren aus Buchen und Walldürn gelang es den Floriansjüngern, den Dachbrand zu löschen, so dass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Foto: Ralf Scherer

Buchen. (rüb) Am Morgen danach war auf dem Gelände des Gewerbeparks Baumbusch in der Buchener Siemensstraße noch immer die Bestürzung über den schweren Brand vom Montagabend spürbar und die Schäden ersichtlich. Zugleich wurde in den Gesprächen mit Mitarbeitern von Firmen, die auf dem Areal ihren Sitz haben deutlich, wie froh und dankbar viele Menschen über den schnellen und zielsicheren

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.