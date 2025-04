Von Christian Beck und Ralf Scherer

Steinbach/Sinsheim. Polizeifahrzeuge zwingen am Dienstagmorgen in der Wilhelmstraße in Sinsheim einen weißen Kleinbus zum Anhalten, mehrere Einsatzkräfte springen mit gezückten Schusswaffen aus den Autos, legen dem Fahrer Handschellen an und nehmen ihn mit.

Dies berichten mehrere Personen, die die Szene gegen 9.25 Uhr gesehen