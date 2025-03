Mudau. (lm) Die Siedler und Gartenfreunde waren seine geistige Heimat, die Pflege von Bäumen und Sträuchern und die Liebe zur Natur nahmen einen der ersten Plätze in seinem Leben ein, bis er am Samstag, 1. März, kurz vor seinem 86. Geburtstag für immer die Augen schloss und so schon nach relativ kurzer Witwerzeit seiner Gisela folgte.

Nicht nur für seine Familie und die Mudauer,