„Silbermond“ unterm Sternenhimmel heißt es (so das Wetter mitspielt) am 29. Juli beim Mosbacher Sommer im Elzpark: Sängerin Stefanie Kloß und Schlagzeuger Andreas Nowak erklären im RNZ-Interview, warum sie sich auf das Open-Air in Mosbach besonders freuen – und was diesen Konzertsommer so besonders macht. Foto: Olaf Henne