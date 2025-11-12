Mosbach. (schat/pm) Während "The Boss Hoss" sich schon für ihren Auftritt beim Mosbacher Sommer 2026 warmspielen, haben die Verantwortlichen der Konzertagentur "Provinztour" den Deckel auf das zweite Open-Air-Konzert im Rahmen der Veranstaltungsreihe gemacht.

Auch in der Saison 2026 wird es im Elzpark am Stadtrand von Mosbach wieder laut und rockig werden. Bei der "Rock FM Rock Night" wartet am Freitag, 24. Juli, ab 18.30 Uhr wieder ein Dreierpack auf die Rock- und Open-Air-Fans: Mit am Start sind Bülent Ceylan, Dave Hill’s Slade und Gotthard. Eine durchaus außergewöhnliche Kombination ...

Auch Gotthard spielen im kommenden Juli bei der Rock-Nacht in Mosbach. Foto: zg

Seit mehr als 20 Jahren steht Bülent Ceylan für Comedy mit Haltung, Entertainment mit Leidenschaft und Humor, der sich auch mal zwischen den Zeilen verstecken kann. Musik hat den Mannheimer aber stets stark beeinflusst. "Ich habe mein Leben lang Musik gemacht, schon vor der Comedy", erklärt der Komiker mit der langen Mähne, die auch einem Glamrocker aus den späten Achtzigern gut gestanden hätte.

2024 hat Ceylan sein Metal-Album "Ich liebe Menschen" veröffentlicht. Energiegeladene Gigs legte er beim Wacken Open Air oder beim Rocco Del Schlacko an der Seite der Nu-Metal-Band "Korn" hin. Als Engel verkleidet, hatte der Mannheimer bereits 2019 bei der TV-Show "The Masked Singer" ordentlich abgeliefert – und die Zuschauer auf dem heimischen Sofa zum Headbangen gebracht.

Aber Bülent Ceylan kommt ja nicht alleine: Slade war eine der erfolgreichsten Hardrock-Bands der 1970er-Jahre und ist bis heute für ihre energiegeladenen Songs und eingängigen Mitsing-Refrains bekannt. Songs wie "Far Far Away”, "Cum on Feel the Noize" und "Coz I Luv You" finden sich auch heute noch in vielen Playlists.

Dave Hill’s Slade komplettieren das Trio. Foto: zg

Dave Hill, Leadgitarrist von Slade, ist das einzige verbliebene Gründungsmitglied der Band und führt sie seit der Auflösung der Originalbesetzung im Jahr 1992 an. Die aktuelle Besetzung von Dave Hill’s Slade umfasst außerdem Russell Keefe (Gesang, Keyboard), John Berry (Bass) und Alex Bines (Schlagzeug). Gespielt werden hauptsächlich die bekannten Slade-Klassiker, aber auch der Weihnachtshit "Merry Xmas Everybody" wird wohl durch den Elzpark schallen.

Der Name Gotthard steht seit jeher für kraftvollen, ehrlichen und zeitlosen Rock made in Switzerland. Was Anfang der 1990er-Jahre in einem kleinen Proberaum in Lugano begann, entwickelte sich zu einer internationalen Erfolgsgeschichte: Mit 16 Nummer-1-Alben, zahllosen Gold- und Platin-Auszeichnungen und mehr als drei Millionen verkauften Tonträgern weltweit gehört Gotthard zu den erfolgreichsten Rockbands Europas. Im März dieses Jahres haben die Schweizer Hardrocker ihr neues Album "Stereo Crush" veröffentlicht – eine Feier des Lebens und ein flammendes Bekenntnis zu ihrer Musik und zu den Menschen, für die sie seit all den Jahren spielen.

Info: Der Reservix-Vorverkauf für die Rock Night beginnt am morgigen Donnerstag um 10 Uhr, allgemeiner Vorverkaufsstart ist am 17. November. Karten gibt es u. a. in Mosbach bei der Tourist Info (Tel.: 06261.918811 ) und auf www.provinztour.de.