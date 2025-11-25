Mosbach. (schat) Die Abstände werden größer, aber er bleibt Mosbach doch irgendwie treu: Zum nunmehr dritten Mal gibt sich Chris de Burgh in der Großen Kreisstadt die Ehre, nach seinen Konzerten 2004 und 2012 im Elzpark und im Burggraben Neckarelz wird der irische Sänger, Songwriter und Komponist beim Mosbacher Sommer 2026 erneut auf der Open-Air-Bühne stehen.

Dass der inzwischen 77-Jährige unermüdlich die internationalen Bühnen bespielt, hat einen Grund: Die Nachfrage nach Solo-Konzerten von Chris de Burgh ist ungebrochen – aktuell stehen sie unter dem Titel "A Summer Night with Chris de Burgh".

Am Samstag, 25. Juli, lädt der als Sohn eines britischen Diplomaten (als Christopher John Davison in Argentinien geboren) seine Fans um 19 Uhr in den Großen Elzpark zur Sommernacht ein, im Gepäck hat er einen großen, bunt gepackten Koffer mit Liedern aus seiner langen Karriere.

Seit über fünf Jahrzehnten gehört Chris de Burgh zu den prägenden Stimmen der internationalen Musikszene. Mit einer unverwechselbaren Mischung aus Pop, Rock, Folk und balladesker Erzählkunst hat er Generationen von Fans weltweit berührt.

Seine Lieder erzählen Geschichten von Liebe, Hoffnung, Menschlichkeit und Historie – eingebettet in eingängige Melodien und poetische Texte, die weit über die Grenzen klassischer Popmusik hinausgehen. Und nicht selten haben sie autobiografischen Hintergrund.

Bei den Solo-Konzerten von Chris de Burgh zeigt sich immer wieder, dass weniger oft mehr ist und wirklich gute Songs nicht das Arrangement mit einer mehrköpfigen Band benötigen.

Wer zudem Hits wie "The Lady In Red" oder "Missing You" in solch natürlichen Versionen live hört, bekommt eine sehr persönliche, akustische Visitenkarte des Künstlers. Als Sänger, Gitarrist und Pianist will Chris de Burgh einmal mehr in gut zwei Stunden und mit rund 30 Liedern einen musikalischen Querschnitt seiner Karriere präsentieren.

Von einer Reduktion aufs Wesentliche ist dann oft die Rede. Wobei auch das eben recht vielfältig daherkommen kann. "Die Reduzierung von Chris de Burgh auf seine Schmusesongs war immer schon falsch", stellte etwa die BZ Berlin treffend fest.

330 Songs umfasst das Repertoire des 77-Jährigen inzwischen, inklusive Nicht-Schmussongs wie "Don’t Pay the Ferryman" oder ähnlichen Hits. Eine Boulevardzeitung überspitzte es auch schon mal in einer Überschrift: "Chris de Burgh – auch von Männern gefeiert!"

In Mosbach, so der Plan der Verantwortlichen der Konzertagentur Provinztour und des Mosbacher-Sommer-Teams, sollen ihn Männer und Frauen – gerne auch generationsübergreifend – feiern. Als dritter Höhepunkt der Mosbacher Open-Air-Konzerte, die am 23. Juli mit "The Boss Hoss" starten und am 24. Juli mit der Rock-Night weitergehen.

Info: Der Myticket-Presale für das Konzert von Chris de Burgh beginnt am heutigen Mittwoch, 26. November, um 10 Uhr, allgemeiner Vorverkaufsstart ist am 27. November, ebenfalls um 10 Uhr. Karten gibt es in Mosbach bei der Tourist-Information (Ticket-Hotline 06261/918811) sowie online im RNZ-Ticketshop.