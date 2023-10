Mosbach. (schat) Die Idee war naheliegend und versprach ein paar ganz neue Perspektiven – ging aber am Ende nicht wie gewünscht oder zumindest erhofft auf. So war die Resonanz auf den kleinen Kreativwettbewerb zur möglichen Um- und Neugestaltung des Mosbacher Marktplatzes ernüchternd: Die an Kinder und Jugendliche gerichtete Einladung, die eigenen Wunschvorstellungen für einen attraktiv(er)en Marktplatz zu Papier zu bringen, lief ins Leere. Sowohl Briefkasten als auch E-Mail-Postfach der RNZ blieben leer, die erhofften fantasievolle Entwürfe für den Traum-Marktplatz gab es nicht.

Schade eigentlich, findet auch Timo Cyriax. Der Berater der Industrie- und Handelskammer begleitet die Stadt Mosbach seit geraumer Zeit im Rahmen des vom Land geförderten Programms der Innenstadtberater. Gemeinsam erarbeitet man dabei konkrete Handlungsfelder, über die man Anziehungskraft und Aufenthaltsqualität verbessern möchte (wir berichteten mehrfach). Cyriax war erst jüngst mit OB Julian Stipp, Wirtschaftsförderer Fabian Weis, örtlichen IHK-Vertretern, Gastronomen und Einzelhändler(inne)n auf "Optimierungstour" rund um den Marktplatz.

Dabei sammelte man unter anderem Vorschläge, wie der Mittelpunkt der historischen Altstadt aufgewertet werden könnte. Und kam zudem auf die Idee, auch Kinder und Jugendliche einzubinden. "Denn die haben ja einen ganz anderen Blickwinkel, ganz andere Perspektiven", so Timo Cyriax. Der alternative Input ist ausgeblieben, der entsprechende Aufruf verhallt. Wirklich Schade eigentlich.

Die Weiterentwicklung des Mosbacher Marktplatzes (und der gesamten Innenstadt) behält man dennoch weiter im Blick. Im Arbeitskreis "Handeln für die Innenstadt" will man zeitnah über die bereits gewonnenen Erkenntnisse und herausgearbeiteten Handlungsschwerpunkte des laufenden Projekts Innenstadtberater informieren. Und sich dann möglichst rasch gemeinsam (Stadt / Mosbach Aktiv / Einzelhandel / Gastronomie) auch an die Umsetzung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung machen.