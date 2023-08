Von Heiko Schattauer

Mosbach. Eigentlich ist er nur der Mann für die Übergangslösung. Aber seine Rolle als Interimsbetreiber der Abenteuergolfanlage "Inputt" füllt Karl-Leo Kochendörfer mit so viel Herzblut und Engagement aus, dass man sich den leidenschaftlichen Kleintierzüchter durchaus auch als Dauerlösung vorstellen könnte. "Wenn ich was mach, dann mach ich’s richtig", stellt Kochendörfer klar, ehe er Patrick Rickenbrot zum gemeinsamen Gang über die Bahnen bittet, die seit Anfang August nun (endlich) wieder bespielbar sind. Mosbachs Bürgermeister schaute am Donnerstagfrüh allerdings nicht zum Spielen vorbei, sondern um sich ein Bild vom Interimsbetrieb und dem, was damit so alles verbunden ist, zu machen.

Karl-Leo Kochendörfer, seit zwölf Jahren als Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins Mosbach in der Verantwortung, nutzte die Gelegenheit für klare Botschaften in Richtung Stadt: "Die Leute, die zum Spielen hierher kommen, sagen alle das Gleiche: Das Inputt muss unbedingt erhalten bleiben!" Kommen können die Leute seit gut zwei Wochen wieder, nachdem das Inputt bis dahin aufgrund verzwickter und veränderter Liegenschafts- und Pachtverhältnisse in einem überlangen Dornröschenschlaf dämmerte.

Engagierter „Platzwart“: Unter Regie des Kleintierzuchtvereins Mosbach beziehungsweise dessen Vorsitzenden Karl-Leo Kochendörfer (hier im Gespräch mit Mosbachs Bürgermeister Patrick Rickenbrot) läuft seit Anfang August der Betrieb der Abenteuergolfanlage in Mosbach. Foto: Heiko Schattauer

Zwischenzeitlich waren die Minigolfbahnen unter dem munter wuchernden Grün kaum mehr auszumachen, lange war nicht klar, wie eine Wiederaufnahme des Betriebs geregelt werden kann. Die Kleintierzüchter, respektive Karl-Leo Kochendörfer, kamen da ein bisschen wie "die Jungfrau zum Kinde" zum Inputt. Denn beim Austausch mit Oberbürgermeister Julian Stipp über eine bauliche Veränderung an der Zufahrt zum KTZV-Gelände habe der dem Vorsitzenden die nun praktizierte Lösung einfach mal nahegelegt. Bis die neue Pächterfamilie den Gastrobetrieb bei den Kleintierzüchtern (und Schlägerausgabe/Aufsicht für das Inputt) im September übernimmt, füllt Karl-Leo Kochendörfer die Betreuungslücke.

Und das mit Leidenschaft: "Da muss ich nachher noch ran, das Unkraut muss raus, sonst stört das beim Spielen", erklärt der KTZV-Vorsitzende Bürgermeister Rickenbrot und deutet auf die Randeinfassung von Bahn 1. Hand hat er aber auch schon rund um die Spielflächen angelegt, das Fallobst etwa sei täglich einzusammeln, auch dem übermäßigen Efeu-Wachstum gebiete er regelmäßig Einhalt.

Ganz zufrieden ist der Interimsbetreiber aber bei allem persönlichen Einsatz nicht. "Da könnte der Bauhof schon mal noch ein bisschen nachschneiden", befindet Kochendörfer und zeigt in Richtung üppiges Begleitgrün, einige Abenteuergolfer hätten den ihrer Meinung nach zu wilden Wildwuchs zwischen den ordentlich herausgeputzten Bahnen auch schon bemängelt. Patrick Rickenbrot findet den "naturnahen" Ansatz eher positiv denn störend, einen schmalen Streifen um die einzelnen Bahnen könne man aber schon auch kürzer mähen, so der Kompromissvorschlag.

Der Bürgermeister dankte in Bezug auf die Ertüchtigung des Inputt für den nun bis Ende Oktober geplanten Spielbetrieb noch einmal den Teams von Wilhelm-Stern- und Waldstadt-Grundschule, die sich ebenso wie die Mitglieder von "Real Life" pflegend eingebracht hatten. Lob gab’s zudem für die Profis von "Malen und Strahlen Spohn", die dem Kunstrasenbelag der Bahnen wieder eine erstaunliche "Shape" verpasst haben.

An dem erfreuen sich inzwischen wieder etliche Abenteuergolfer. Unter der Woche sei der Besuch zwar bis dato überschaubar, Karl-Leo Kochendörfer berichtet hier von einem Schnitt von zehn bis zwölf Familien/pro Tag. Am Wochenende herrsche bei gutem Wetter dafür aber überaus reger Betrieb. "Letzten Samstag hatten wir um vier keine Schläger mehr", sagt der Interims Platzwart: "Da war die Anlage komplett belegt."

Kochendörfer führt genau Buch, will der Stadtverwaltung am Ende der Saison verdeutlichen, dass das Inputt geschätzt und gut angenommen wird. Wie es mit der Abenteuergolfanlage mittelfristig weiter geht, ist aber offen, bekanntlich wird ein Teil des Geländes für die Einrichtung eines neuen Kindergartens benötigt. Fortsetzung folgt – aktuell können die Bälle aber erst mal auf allen 18 Bahnen ungestört (und weitestgehend unkrautfrei) rollen.

Info: Das Inputt hat von Dienstag bis Sonntag täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, die Schlägerausgabe befindet sich vor der Gaststätte des Kleintierzuchtvereins am Großen Elzpark.