Mosbach/Buchen. (schat) Er liebte den Sport und klassische Motorräder, war ein brillanter Schütze und ein engagierter Ordnungshüter – und hatte noch so viel vor. Dieser Tage ist Siegbert Schuch-Di Bernado, langjähriger Leiter des Polizeipostens in Schefflenz, völlig überraschend im Alter von gerade mal 63 Jahren gestorben.

Mehr als vier Jahrzehnte leistete Schuch-Di Bernado Dienst für die Polizei. 1979 startete er seine berufliche Laufbahn bei der Bereitschaftspolizei in Bruchsal, wurde später zum Kommissar und Hauptkommissar befördert, war auf den Polizeiposten Diedesheim, Haßmersheim, auf dem Revier Buchen und zuletzt am Posten Schefflenz in Verantwortung. Zum Jahresstart 2022 ging er in den wohlverdienten Ruhestand.

Für die Polizei war der Hobbyrennfahrer und -flieger vor allem auch wegen seiner Genauigkeit ein Glücksfall. Wiederholt sicherte er sich Landesmeistertitel als Polizei-Sportschütze, auch mehrere Deutsche Meisterschaften im Einzel durfte er feiern, war zudem auch bei Europameisterschaften erfolgreich.

Klar, dass der gebürtige Buchener auch in seiner Freizeit seine Zielsicherheit, die schon im Alter von 12 Jahren zu einem Zeitungsbericht führte, über viele Jahre eindrucksvoll unter Beweis stellte. Schuch-Di Bernado war Mitglied des B-Nationalkaders Schießen, holte im Team der SG Buchen 1993 die allererste Deutsche Meisterschaft für den Verein.

Neben dem Schießsport galt seine Begeisterung dem Hobby Motorrad (Fahren und Schrauben), der Astronomie, dem Fußball, dem Skifahren, ebenso dem Filmen. Auch bei Motorradrennen war der Buchener regelmäßig aktiv, etwa beim Odenwald Klassik in Walldürn, wo er zudem in die Event-Organisation eingebunden war. Eine tragende Säule war er darüber hinaus beim Italo Rennstall Mudau.

Seit 2018 war Siegbert Schuch-Di Bernado wieder in Buchen zu Hause, wo er sein Elternhaus übernahm – und es nach und nach umbaute. Nicht nur bei diesem Projekt hatte er noch viel vor. Auch mit seinen inzwischen drei Enkelkindern wollte der ebenso stolze wie fürsorgliche Opa noch viel unternehmen.

Auf das vierte hatte er sich bereits sehr gefreut – ehe ein Herzinfarkt ihn jäh aus dem Leben riss. In der Region wird man Siegbert Schuch-Di Bernado ein ehrendes Andenken bewahren. Die Beerdigung findet am Mittwoch (14 Uhr) auf dem Friedhof in Buchen statt.