Freitag, 14. November 2025

zurück
Plus Mosbach

Warum wir immer noch eine Gedenkkultur brauchen

Historiker Markus Wieland und Oberbürgermeister Julian Stipp erinnerten an die Reichspogromnacht.

14.11.2025 UPDATE: 14.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 20 Sekunden
An dunkle Zeiten der Geschichte erinnerte Mosbach Oberbürgermeister Julia Stipp bei der Gedenkfeier zur Reichspogromnacht am Synagogenplatz. Foto: Pia Geimer

Von Pia Geimer

Mosbach. Brauchen wir nach so vielen Jahren eigentlich noch eine Gedenkkultur? Die Antwort auf diese Frage ist für Oberbürgermeister Julian Stipp ein klares und eindeutiges "Ja!" Bei der diesjährigen Gedenkfeier auf dem Synagogenplatz erinnerte er an die Pogromnacht am 10. November 1938, als die Mosbacher Synagoge niedergebrannt wurde.

In Mosbach

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.