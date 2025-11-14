Von Pia Geimer

Mosbach. Brauchen wir nach so vielen Jahren eigentlich noch eine Gedenkkultur? Die Antwort auf diese Frage ist für Oberbürgermeister Julian Stipp ein klares und eindeutiges "Ja!" Bei der diesjährigen Gedenkfeier auf dem Synagogenplatz erinnerte er an die Pogromnacht am 10. November 1938, als die Mosbacher Synagoge niedergebrannt wurde.

In Mosbach