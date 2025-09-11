Mosbach. (ses/pm) Der Mosbacher Sommer neigt sich dem Ende entgegen. Das gilt nicht nur für die Veranstaltungsreihe, sondern auch für die warmen Sonnentage, die erst einmal nicht wiederkehren werden. Mit dem Ende des Sommers und der Sommerferien schließt auch das Freibad faMos in Mosbach für dieses Jahr seine Pforten. Am Sonntag, 14. September, ist der letzte Öffnungstag.

