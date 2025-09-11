Donnerstag, 11. September 2025

Plus Mosbach

Warum nur 79.000 Badegäste ins Freibad faMos kamen

Der Sommer war noch verregneter als 2024. Am Sonntag ist letzter Öffnungstag.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten
Ins Wasser gefallen ist die Saison im faMos vor allem zu Beginn und ausgerechnet im Hochsommer. Archivfoto: Stadtwerke Mosbach

Mosbach. (ses/pm) Der Mosbacher Sommer neigt sich dem Ende entgegen. Das gilt nicht nur für die Veranstaltungsreihe, sondern auch für die warmen Sonnentage, die erst einmal nicht wiederkehren werden. Mit dem Ende des Sommers und der Sommerferien schließt auch das Freibad faMos in Mosbach für dieses Jahr seine Pforten. Am Sonntag, 14. September, ist der letzte Öffnungstag.

