Warum nur 79.000 Badegäste ins Freibad faMos kamen
Der Sommer war noch verregneter als 2024. Am Sonntag ist letzter Öffnungstag.
Mosbach. (ses/pm) Der Mosbacher Sommer neigt sich dem Ende entgegen. Das gilt nicht nur für die Veranstaltungsreihe, sondern auch für die warmen Sonnentage, die erst einmal nicht wiederkehren werden. Mit dem Ende des Sommers und der Sommerferien schließt auch das Freibad faMos in Mosbach für dieses Jahr seine Pforten. Am Sonntag, 14. September, ist der letzte Öffnungstag.
Das Jahr 2025
