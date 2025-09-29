Von Otto Hitzelberger

Mosbach. Die Mosbacher Kirche St. Cäcilia auf dem Berge ist nicht nur ein Ort des Glaubens, sondern auch ein Symbol des stillen Widerstands im dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte. Am heutigen Montag, dem Michaelsfest, jährt sich die Weihe des Gotteshauses zum 90. Mal.

Selten sind in Deutschland Politik und Weltanschauung so eng miteinander