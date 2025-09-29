Montag, 29. September 2025

Plus Mosbach

Steingewordenes Zeugnis des Widerstands

Heute vor 90 Jahren wurde die Kirche St. Cäcilia auf dem Berge geweiht. Ihr Bau war wiederum von politisch schwierigen Zeiten geprägt.

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 52 Sekunden
Wäre es nach den Nationalsozialisten gegangen, wäre die Kirche St. Cäcilia enteignet und in eine Festhalle umgewandelt worden. Die dominierende Christusfigur sollte durch einen riesigen Reichsadler ersetzt werden. Foto: Hitzelberger

Von Otto Hitzelberger

Mosbach. Die Mosbacher Kirche St. Cäcilia auf dem Berge ist nicht nur ein Ort des Glaubens, sondern auch ein Symbol des stillen Widerstands im dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte. Am heutigen Montag, dem Michaelsfest, jährt sich die Weihe des Gotteshauses zum 90. Mal.

Selten sind in Deutschland Politik und Weltanschauung so eng miteinander

