Steingewordenes Zeugnis des Widerstands
Heute vor 90 Jahren wurde die Kirche St. Cäcilia auf dem Berge geweiht. Ihr Bau war wiederum von politisch schwierigen Zeiten geprägt.
Von Otto Hitzelberger
Mosbach. Die Mosbacher Kirche St. Cäcilia auf dem Berge ist nicht nur ein Ort des Glaubens, sondern auch ein Symbol des stillen Widerstands im dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte. Am heutigen Montag, dem Michaelsfest, jährt sich die Weihe des Gotteshauses zum 90. Mal.
Selten sind in Deutschland Politik und Weltanschauung so eng miteinander
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+