Mosbach. (pm) Wegen Instandhaltungsarbeiten der DB InfraGO zwischen Heidelberg und Hirschhorn fallen in der Nacht zum kommenden Dienstag (19. auf 20. August) von 20.15 bis 1.45 Uhr die S-Bahnen aus. Es ist ein Busersatzverkehr eingerichtet, die Fahrzeiten können abweichen.

Betroffen sind mehrere S-Bahnen der Linien S1 (Homburg – Osterburken), S2 (Kaiserslautern – Mosbach) und S4 (Germersheim – Bruchsal).

> Diese werden zwischen Heidelberg Hauptbahnhof und Eberbach durch Busse ersetzt.

> In Eberbach gibt es Anschluss an die bis zu 45 Minuten später abfahrenden S-Bahnen in Richtung Mosbach.

Betroffen sind ebenfalls mehrere S-Bahnen der Linie S 5 (Heidelberg – Eppingen/Bad Rappenau).

> Diese fallen zwischen Heidelberg Hauptbahnhof und Neckargemünd/Sinsheim Hauptbahnhof aus und werden durch Busse ersetzt.

> Einige S-Bahnen fahren zudem von Neckargemünd bis Sinsheim Hauptbahnhof bis zu elf Minuten später.

Zu beachten sind die vom S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse. Die Haltestellen des Ersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen.

Infos zu den baubedingten Fahrplanänderungen sind unter www.bauinfos.deutschebahn.com abrufbar. Aktuelle Verbindungen gibt es in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/reiseauskunft.