Mosbach. (stm) Auch in diesem Jahr nimmt Mosbach wieder am Stadtradeln teil. In der Großen Kreisstadt geht es vom 26. Mai bis 15. Juni ganze 21 Tage lang um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. Im Rahmen der Initiative Radkultur fördert das Land die Teilnahme an der Aktion des Klima-Bündnisses.

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in