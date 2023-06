Mosbach. (schat/stm) Da muss keiner Bauklötze staunen, vielmehr dürfen sie nach Lust und Laune gebaut, gestapelt und am Ende vielleicht auch wieder zum Einstürzen gebracht werden. Die viereckigen Holzstückchen, die auf ganz einfache Art und Weise Kreativität und Geschicklichkeit fördern, bilden am kommenden Samstag aber nur eine von ganz vielen Möglichkeiten der (spielerischen) Verwirklichung, die sich in Mosbach eröffnen. Den ganzen Tag über wird die Innenstadt zum großen Spielplatz mit vielfältigen Mitmach-Optionen, bei denen tatsächlich für jede und jeden (jeden Alters) Passendes dabei sein sollte.

Von 10 bis 17 Uhr sollen sich die Plätze und Gassen in der Altstadt in ein buntes Spielfeld verwandeln. Verantwortlich für die Organisation und Umsetzung zeichnet die Stadtverwaltung mit der Abteilung Stadtmarketing und Gesundheitsmanagement. Von "viel Arbeit" berichtet Cornelia Schulz (Stadtmarketing) hier im Vorfeld der Veranstaltung. Auf die Arbeit soll nun am Samstag das Vergnügen folgen, ab 10 Uhr darf in Mosbachs Mitte nach Herzenslust gespielt werden.

Die einzelnen Stationen und Angebote von "Mosbach spielt" im Überblick:

> Am Stadteingang bei Volksbank und Sparkasse: Teqball mit dem Jugendgemeinderat, Spiele und Ausleihe Bücherei St. Cäcilia, Riesenseifenblasen.

> Auffahrt zum Kipphan-Parkplatz: Graffiti-Workshop mit dem Verein "Mikrokosmos".

> Hauptstraße: Basteln mit der VHS, Jonglage & Diabolo, Meerjungfrau.

> Markt- und Kirchplatz: Spieltische des Mehrgenerationenhauses, Riesenbauklötze, Bridge, Teddyklinik, AOK T-Wall, Hüpf- und Brettspiele des Türkischen Elternvereins, Aktionen der Obrigheimer Gewichtheber, Fahrparcours der Johannes-Diakonie, Bewegungsaktionen des Sportkreises.

> Hospitalhof und Farbgasse: Druckwerkstatt, Spiele und Aktionen mit dem Kinderschutzbund und dem Evangelischen Kinder- und Jugendwerk.

> Gartenweg und Boulevard: Riesen-mikado, XXL-Spiele, Straßenmalerei.

> Jugendhaus: Verschiedene Spielangebote, Tischkicker-Wettbewerb mit dem Jugendgemeinderat.

> Mosbach-Aktiv-Fachgeschäfte: Brett­spiele und diverse Sonderaktionen.

> Stiftskirche: Eröffnung der Woche der Diakonie.

Info: Ein gesondertes Faltblatt zu "Mosbach spielt" liegt in den Geschäften der Innenstadt aus.