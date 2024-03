Mosbach. (RNZ/pm) Abba ist Retro, Abba ist zeitlos und Abba ist irgendwie auch immer aktuell. Am Donnerstag, 18. April, weht in Mosbach wieder der Hauch von Agnetha und Björn, von Benny und Anni-Frid. Dafür sorgen will "Abba Gold – The Concert Show", die um 20 Uhr in der Alten Mälzerei zu sehen und vor allen Dingen zu hören ist.

Zu Abba muss man eigentlich nicht mehr viel erklären: Abba war eine der erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten, nach 35 Jahren wurde 2021 ein neues Album veröffentlicht. Eines aber haben die vier Musiker ausgeschlossen: Dass sie je wieder live zusammen auf der Bühne stehen werden. Nur als Avatare, also als virtuelle Band, sind sie in London zu sehen.

RNZ-VERLOSUNGSAKTION

Mit "Abba Gold – The Concert Show" sollen die Songs und das Lebensgefühl der Band aber trotzdem live und mit echten Musikern auf der Bühne erlebbar gemacht werden. Welthits wie "Waterloo", "Money, Money, Money", "Thank you for the music", "Mamma Mia", "SOS", "Super Trouper", "Dancing Queen", "Chiquitita" oder "Fernando", eine Video-Show mit Live-Kamera und eine Retro-Licht-Show dürften helfen, um für Glamour-Atmosphäre sorgen. Die Veranstalter versprechen Authentizität bis ins kleinste Detail: "Die Kostüme sitzen ebenso perfekt wie die Choreografien, auch der schwedische Akzent der legendären Vier aus Stockholm wurde originalgetreu einstudiert", heißt es in einer Pressemitteilung.

Zeitungsleser können mit ein wenig Glück gratis in die Abba-Welt eintauchen: Die RNZ verlost unter allen Anrufern, die sich am heutigen Montag zwischen 10 und 10.30 Uhr unter der Telefonnummer 06261/93227172 melden, 5 x 2 Eintrittskarten für das Konzert am 18. April in der Mälzerei. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Für alle, die bei unserer Verlosung kein Glück hatten, gibt es Karten am Ticketschalter der RNZ im Gartenweg in Mosbach.