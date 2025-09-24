Mittwoch, 24. September 2025

zurück
Plus Mosbach

Pfarrer Roger Baudy nimmt zum Jubiläum Abschied

Das 40. Ordinationsjubiläum ist für Baudy ein Anlass, den Abschied aus dem Pfarrberuf nachzuholen. Pfarrer bleibt er.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 46 Sekunden
Am Sonntag begeht Pfarrer i. R. Roger Baudy in der Stiftskirche das 40. Ordinationsjubiläum und die Segnung zum Ausscheiden aus dem Pfarrdienst. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Wer einmal Pfarrerin oder Pfarrer ist, ist es seit dem Tag der Ordination und dann bis ans Lebensende. Der Ruhestand ändert daran nichts, außer dass hinter die Berufsbezeichnung Pfarrer/Pfarrerin ein "i. R." gesetzt wird.

Roger Baudys Ordination zum Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Baden fiel auf den 29. September 1985. Fast

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.