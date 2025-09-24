Pfarrer Roger Baudy nimmt zum Jubiläum Abschied
Das 40. Ordinationsjubiläum ist für Baudy ein Anlass, den Abschied aus dem Pfarrberuf nachzuholen. Pfarrer bleibt er.
Von Ursula Brinkmann
Mosbach. Wer einmal Pfarrerin oder Pfarrer ist, ist es seit dem Tag der Ordination und dann bis ans Lebensende. Der Ruhestand ändert daran nichts, außer dass hinter die Berufsbezeichnung Pfarrer/Pfarrerin ein "i. R." gesetzt wird.
Roger Baudys Ordination zum Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Baden fiel auf den 29. September 1985. Fast
