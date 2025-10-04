Pfarrer Rencsik geht in Ruhestand
Den Menschen in den Mittelpunkt gerückt: Die katholische Kirchengemeinde Mose verabschiedete ihren Pfarrer.
Von Rudolf Landauer
Mosbach-Neckarelz. Der Platz in der Marienkirche in Neckarelz reichte bei der Verabschiedung des langjährigen Pfarrers der katholischen Kirchengemeinde Mose, Dr. Stefan Rencsik, nicht aus. Zahlreiche Katholiken wollten bei der Abschiedsmesse dabei sein, um persönlich Abschied von ihrem Pfarrer zu nehmen.
Der Altarraum war mit Gegenständen
