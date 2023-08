Von Peter Lahr

Neckarelz. Eine Wiese im Gewerbegebiet "Im Weißen Feld" hat sich seit Montag in ein veritables Zirkusquartier verwandelt. Seit Dienstag schnuppern hier die Turnerinnen des VfB Waldstadt sowie die Showtanzgruppe Exótica kräftig Zirkusluft. Heute und morgen heißt es dann jeweils um 15 Uhr: "Manege frei!"

Zu verdanken haben die 34 Mädchen plus ein Junge die außergewöhnliche Ferienaktion ihrer Trainerin Petra Watzal. Diese kennt die Zirkusfamilie Riedesel aus dem Großraum Stuttgart schon seit rund 40 Jahren: "Mein Vater war so ein Zirkusbegeisterter, der hat früher gerne die Zirkuswagen angemalt und Requisiten für den Circus Piccolo gebastelt." Da trifft es sich gut, dass die Artisten rund um Juniorchefin Alexandra Riedesel mittlerweile nicht nur mit eigenen Programmen auftreten, sondern auch für Ferienprogramme gebucht werden können.

Ob des Regens mussten die Kinder das gesamte Außenprogramm nach innen verlegen. Erst zu den Vorstellungen wird die Tribüne für bis zu 300 Zuschauer errichtet. Die Kinder, die normalerweise zweimal in der Woche in der Turnhalle der Ludwig-Erhard-Schule trainieren, waren voller Begeisterung dabei. Der Workshop des Circus Piccolo war eine willkommene Abwechslung, die Petra Watzal seit 2010 bereits zum vierten Mal auf die Beine stellte. Dabei unterstützten die acht Junior-Trainerinnen. "Von denen ist immer jemand da", lobte die Chefin das große Engagement vieler freiwilliger Helferinnen und Helfer. Auch viele Mamas und Papas wirkten im Hintergrund.

"Das Trapez und das Vertikalseil sind besonders attraktiv für die Kinder", erklärt Watzal. Unter der Zirkuskuppel hängt gerade ein dickes weißes Seil, das die Nachwuchsartisten fast so flink wie Eichhörnchen hoch- und runterklettern. Zwischen vier und 14 Jahren jung sind die Mädchen der Wettkampftruppe. Sie kommen aus 18 Orten der Region. Während sie im üblichen Training am Boden, auf dem Balken, am Sprungtisch und auf dem Reck oder Stufenbarren üben, konnten sie an den ersten beiden Zirkustagen alles ausprobieren. Sie lernten dabei mit Bällen oder Tellern jonglieren, ließen Poi flattern und warteten brav, bis sie an der Reihe waren, um das Zirkuszelt aus der Luft zu begutachten.

Ab Mittwoch stellten die Trainerin und die Zirkusfrau das Programm nach den Wünschen der Kinder zusammen. Zu den Turnanzügen gesellten sich bei der Hauptprobe Zirkusröcke und allerlei Glitzer-Requisiten. Die Zirkusprofis übernahmen auch das Schminken und sorgten für die Musik. "Einige Mädchen wollen auch singen und moderieren, das hat alles Hand und Fuß", unterstreicht Petra Watzal. Hatte man vor fünf Jahren unter der Hitze gestöhnt, machte dieses Jahr der Dauerregen eine Sonderfuhre Holzschnitzel nötig, um den Zugang passierbar zu erhalten. Immerhin herrschen dieses Jahr im Zelt angenehme Temperaturen.

Info: Das Zelt des Circus Piccolo steht im Weißen Feld in der Straße "Vorderer Waldhauer" in Neckarelz. Die Vorstellungen am Samstag und Sonntag beginnen jeweils um 15 Uhr. Karten gibt es ab 14 Uhr an der Kasse.