Montag, 10. November 2025

Plus Mosbach

Muss Haushalt wirklich 7000 Euro für 1,5 Millionen Liter Wasser nachbezahlen?

Der Mosbacher zweifelte zwar den Zähler an, doch vor dem Amtsgericht sah es schlecht für ihn aus und nun wurde auch die Beschwerde gegen den Prüfschein abgewiesen.

10.11.2025 UPDATE: 10.11.2025 17:34 Uhr 4 Minuten, 45 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Mosbach. (ses) Es war wohl der letzte Tropfen Hoffnung auf einen erfolgreichen Prozessausgang: Ein Sachverständiger aus Leipzig hat im Namen einer Mosbacher Familie, die sich gegen den vermeintlichen Verbrauch von rund 1,5 Millionen Litern Wasser in neun Monaten vor Gericht wehrt, Beschwerde gegen den Prüfschein des fraglichen Wasserzählers eingereicht. Der Prüfschein war beim

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
