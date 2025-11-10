Mosbach. (ses) Es war wohl der letzte Tropfen Hoffnung auf einen erfolgreichen Prozessausgang: Ein Sachverständiger aus Leipzig hat im Namen einer Mosbacher Familie, die sich gegen den vermeintlichen Verbrauch von rund 1,5 Millionen Litern Wasser in neun Monaten vor Gericht wehrt, Beschwerde gegen den Prüfschein des fraglichen Wasserzählers eingereicht. Der Prüfschein war beim