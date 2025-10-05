Sonntag, 05. Oktober 2025

Plus Mosbach

Große Sommer-Leseclub-Party in Mediathek Mosbach

Höllisch gute Lektüre für 200 Leseratten: 400 Titel ließen keine Wünsche offen.

05.10.2025 UPDATE: 05.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 35 Sekunden
Mit einer Abschlussparty endete am Samstag der Sommer-Leseclub der Mediathek Mosbach. Rund 100 Teilnehmer von „Heiß auf Lesen“ kamen dabei zusammen. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. Er ist eine echte Erfolgsgeschichte, der Sommer-Leseclub "Heiß auf Lesen" in der Mediathek Mosbach. Bereits seit 2021, nun also zum fünften Mal, konnten Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren aus 400 exklusiven Titeln ihre Sommerlektüre auswählen – und bei der Abgabe ein Los in eine große Plexiglasbox einwerfen. Von 200 ursprünglichen

