Mosbach-Diedesheim. (RNZ/zg) Mit zwei Fußballcamps sorgte der VfK Diedesheim zum Ende der Sommerferien noch einmal für richtig viel Trubel auf dem Sportplatz in Diedesheim. Zunächst luden die Verantwortlichen Vito Lacic und Claus Selbitschka gemeinsam mit "Anderbrügge Sport Konzept" die Fünf- bis 14-Jährigen ein, anschließend fand das erste inklusive Fußballcamp beim VfK statt.

Beim ersten Camp begeisterten die geschulten Trainer der Fußballfabrik die Kinder und Jugendlichen nach dem Motto "Training. Lernen. Leben.", berichtet der VfK. Dieses beinhaltete Technik, Koordination, Taktik, Spielfreude sowie Fairplay, Respekt und Teamzusammenhalt.

Teil des Trainerteams war auch der FSJler der Diedesheimer. Für die Fußballlehrlinge waren es drei spannende und intensive Tage mit täglich fünf bis sechs Trainingseinheiten. Die Kinder erhielten ein Trikot mit Namensdruck, einen Fußball und eine Trinkflasche. Am Ende des Camps konnten sie nicht nur auf viele gelungene Spielzüge, sondern auch auf neu gewonnene Freundschaften und ein gestärktes Selbstvertrauen zurückblicken. Und für die Besten folgten Einladungen für ein regionales "Besten-Camp".

Über zwei Tage ging dann das Inklusions-Fußballcamp. Der VfK Diedesheim wollte damit ein Zeichen setzen. Im Vergleich zum vorgelagerten Fußballcamp war die Zusammenstellung der Teilnehmer eine andere. Man wollte unabhängig von Herkunft, Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen Kindern eine Möglichkeit geben, an diesem Camp teilzunehmen. Hierzu bot Anderbrügge Sport Konzept mit dem Baustein "Aktivwelten" einen idealen Ansatz, den der VfK aufgriff. Der Gedanke war, trotz unterschiedlicher Voraussetzungen eine Gemeinschaft zu bilden, mit Teamgeist und Respekt zu lernen, dass man mit allen Menschen Sport treiben, reden und durch Hilfe und Unterstützung lernen kann. Motto: "Gemeinsam sind wir stark."

Mit diesen Überlegungen machte man sich an die Arbeit, das erste Inklusions-Fußballcamp in der Region zu planen, das von einem Verein und nicht von einer Institution organisiert wurde. Gehör fand man bei der Diakonie, dem Frühförderzentrum und dem Jugenddorf Klinge. Aus dem eigenen Jugendbereich war es relativ einfach gewesen, den einen oder anderen Jugendlichen zum Beispiel mit Migrationshintergrund ausfindig zu machen.

Dieses Inklusionscamp sollte kostenlos sein, deshalb machte man sich auf die Suche nach Unterstützern. Mit der Sparkasse Neckartal-Odenwald, dem Lions-Club Elz-Neckar und dem Lions Club Kleiner Odenwald fand man tolle Unterstützer, die sich mit jeweils 2500 Euro beteiligten. Die Firma HDAO aus Osterburken spendete Gutscheine, übernahm die Übernachtungskosten für die Trainer im Bildungshaus Neckarelz und steuerte eine Gesamtsumme von 2000 Euro bei. Die Johannes-Diakonie übernahm die Verpflegung. Zusätzlich wurde auch das Catering an den drei Fußballcamptagen zu einem großen Anteil zur Verfügung gestellt.

Ein tolles Event nahm seinen Lauf. Alle Teilnehmer erhielten zum Start ein Trikot mit Namensdruck, eine Trinkflasche und am Ende einen eigenen Fußball. Die Trainer machten einen hervorragenden Job. Durch ihre Erfahrung in diesem Bereich fanden sie die ideale Ansprache an die Jugendlichen, welche mit großem Eifer bei der Sache waren. Es war eine Freude zu sehen, wie die Kinder mit und ohne Handicap Seite an Seite trainierten und dabei zeigten, wie selbstverständlich ein gleichberechtigtes Miteinander funktionieren kann.

Am zweiten Tag überzeugten sich sowohl die Unterstützer als auch viele Interessierte vom Geschehen auf dem Diedesheimer Sportplatz. Die Organisatoren begrüßten unter anderem Oberbürgermeister Julian Stipp, die Sportkreisvorsitzende Dr. Dorothee Schlegel, die Stadträte Maren und Udo Fütterer, Michael Haag, Sparkassen-Direktor Gerd Weiß und Marktdirektor Daniel Schäfer, Dr. Steffen Ritter und Timo Heiß vom Lions Club Elz-Neckar und Jürgen Glaser für den Lions Club Kleiner Odenwald. Die HDAO-Group war durch Robert Maier, Leiter Marketing, vertreten. Auch Vertreter der Johannes-Diakonie und vom Jugenddorf Klinge waren vor Ort.

Ein Teilnehmer der Johannes-Diakonie freute sich während der Abschiedszeremonie so sehr, dass er inmitten der Dankesworte einfach aufstand, ein Rad schlug, tanzend vor die Trainer und die Verantwortlichen trat, und somit wohl einfach nur Danke sagen wollte. Diese tolle Aktion wurde von allen mit einem riesigen Beifall bedacht. Genau so geht Inklusion. Beim VfK Diedesheim ist man sich sicher, solch eine Aktion auch 2026 wieder anbieten zu wollen.