Diese positiven Geschichten schreiben die Ehrenamtspreis-Träger
Bei der Verleihung wurde die Vielfalt gesellschaftlichen Engagements deutlich. "Jeder von ihnen macht die Welt um sich herum ein bisschen besser".
Von Heiko Schattauer
Mosbach. Mit einem Zitat zu eröffnen, das ist kein sonderlich origineller Einstieg für eine Berichterstattung. Manchmal kommt man aber schlicht und ergreifend gar nicht dran vorbei – weil das Gesagte inhaltlich derart stark und treffend war, dass man es so schnell wie möglich vermitteln will.
Die Verleihung des Ehrenamtspreises am Montagabend