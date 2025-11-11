Dienstag, 11. November 2025

Mosbach

Diese positiven Geschichten schreiben die Ehrenamtspreis-Träger

Bei der Verleihung wurde die Vielfalt gesellschaftlichen Engagements deutlich. "Jeder von ihnen macht die Welt um sich herum ein bisschen besser".

11.11.2025 UPDATE: 11.11.2025 18:00 Uhr 3 Minuten, 40 Sekunden
Positive Geschichten schreiben die Ehrenamtspreisträger 2025, die stellvertretend stehen für die vielen Engagierten aus der Region, die sich ausdauernd und selbstlos für die Gemeinschaft einbringen. Im Steiner-Saal in Mosbach wurden die drei Auszeichnungen nun an die stolzen Preisträgerinnen und Preisträger übergeben. Foto: Thomas Kottal

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Mit einem Zitat zu eröffnen, das ist kein sonderlich origineller Einstieg für eine Berichterstattung. Manchmal kommt man aber schlicht und ergreifend gar nicht dran vorbei – weil das Gesagte inhaltlich derart stark und treffend war, dass man es so schnell wie möglich vermitteln will.

Die Verleihung des Ehrenamtspreises am Montagabend

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Heiko Schattauer
Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
