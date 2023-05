Mosbach. (schat/zg) Lauschiges Ambiente, gefühlvolle Songs, ein stimmiges Programm: Die Open-Air-Konzerte im Rahmen des Mosbacher Sommers bereichert diesmal auch das seit etlichen Jahren erfolgreiche Format "SWR1 Pop & Poesie in Concert”. Ein professionelles Team aus Schauspielern und Musikern wird das neue Programm "Die 80er-Show" am Donnerstag, 27. Juli, um 20 Uhr im Großen Elzpark präsentieren.

Das Publikum wollen die Protagonisten auf der Bühne dabei in die bunte Welt von Popmusik und Poesie entführen. Angekündigt ist ein Konzert, "bei dem neun Musiker, Sänger und Schauspieler die größten Hits aller Zeiten in ganz individuellen Versionen spielen" – und das sowohl in der Originalsprache als auch in der deutschen Übersetzung. Erstmals gezeigt wird die neue Show übrigens beim SWR-Sommerfestival in Stuttgart am 28. Mai. In der schwäbischen Metropole wird also das getestet, was zwei Monate später im Badischen in Perfektion gespielt werden soll ...

Die 1980er-Jahre stehen unterdessen für pure Musik-Energie, kaum ein anderes Jahrzehnt war so vielfältig: Zu Pop, Rock und Punk kamen New Wave und Synthiepop, Heavy Metal war erfolgreich wie nie zuvor. Unvergessliche Hits stammen aus diesem Jahrzehnt, viele davon erzählen großartige Geschichten. Höchste Zeit also, dass die 80er ihre eigene Show bekommen. Durchs Programm führt SWR-Moderator Jochen Stöckle, so es seine Gesundheit zulässt wird auch Radiolegende Matthias Holtmann mit von der Pop- und Poesiepartie sein.

> Karten gibt es unter anderem bei der RNZ im Gartenweg oder unter www.provinztour.de.