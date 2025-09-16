Mosbach. (ses) Keine zwei Wochen sind es mehr bis zum Mosbacher Stadtlauf. Die 21. Auflage ist zugleich eine Premiere: Mit dem 27. September findet die Laufveranstaltung des Leichtathletikzentrums Mosbach/Elztal deutlich später statt als früher. Dennoch hoffen die Veranstalter, dass die Mischung aus sportlichem Ehrgeiz, familiärer Atmosphäre und malerischer Kulisse wieder viele Sportbegeisterte aus der Region und darüber hinaus in die historische Altstadt lockt.

Wie gewohnt bietet das Programm des Stadtlaufs für jede Alters- und Leistungsklasse etwas: Schülerläufe über altersgerechte Distanzen ab sechs Jahren, einen Jedermannlauf für Hobbysportler über sechs Kilometer sowie den Zehn-Kilometer-Hauptlauf, der traditionell das sportliche Highlight des Tages bildet. Die flache, aber abwechslungsreiche Strecke führt durch die Mosbacher Innenstadt, vorbei an Fachwerkhäusern, dem Marktplatz und entlang schöner Grünanlagen – eine perfekte Kombination aus Urbanität und Natur. Dank der zentralen Lage erwartet die Läuferinnen und Läufer auch in diesem Jahr wieder lautstarke Unterstützung am Streckenrand.

Die Anmeldung für den 21. Mosbacher Stadtlauf ist noch bis Samstag, 20. September, online möglich. Diese Möglichkeit hat unter anderem Rekordhalter Julian Beuchert vom LAZ bereits genutzt. Er hat sich für den Hauptlauf angemeldet. Generell ist aber noch Luft nach oben. Am Montagnachmittag hatten sich erst knapp 75 Starter registriert.

Vor allem bei den Schülerläufen, die in der Vergangenheit etwa die Hälfte der Teilnehmer ausmachten, gibt es bislang nur sehr wenige Teilnehmer. Doch das sei kein Problem, sagt Organisator Philipp Parzer, Vorstand Finanzen beim LAZ Mosbach/Elztal. "Ich habe von einigen Schulen die Rückmeldung, dass sie das Thema angehen werden, wenn die Schule beginnt." Daher blase er noch nicht Trübsal, die Anmeldezahlen seien auch bei den bisherigen Auflagen erst kurz vorher in die Höhe geschossen. "Es waren Ferien, die Leute hatten den Stadtlauf vielleicht nicht so auf dem Schirm", zeigt sich Parzer zuversichtlich.

Zumal er schon weiß, dass rund 100 Anmeldungen vom TV Mosbach kommen werden. 92 hätten bereits Ende vergangener Woche zugesagt, die 100 sollten es also auf jeden Fall werden – und damit müsste Oberbürgermeister Julian Stipp im Trikot der Mosbacher Handballer laufen. Gut angekommen ist zudem die Aktion des Lions-Clubs Mosbach, der einen Großteil der Anmeldegebühr der Schüler übernimmt. "Ein Förderverein einer Schule hat das sehr begrüßt und übernimmt für die Schüler dieser Schule den Rest." Mitmachen lohnt sich freilich für alle Schulen: Die drei Schulen mit den prozentual meisten "Finishern" im Vergleich zur Schülerzahl bekommen einen Pokal. Lohnen kann sich das Mitlaufen auch für Studenten der DHBW: Für den schnellsten Läufer mit Bezug zur Dualen Hochschule ist ein Preis ausgelobt. Außerdem gibt es beim Hauptlauf – unabhängig von Schule oder DHBW – eine Mannschaftswertung.

Anmeldung: https://mosbacher-stadtlauf-2025.racepedia.de

Straßensperrung für Firmenlauf

Neckarelz/Diedesheim. (stm) Am heutigen Dienstag heißt es ab 18 Uhr wieder "Start frei!" für die vierte Auflage des AOK-Firmenlaufs in Mosbach. Die beiden angebotenen Laufstrecken führen ab dem Messplatz teilweise durch Wohngebiete in Neckarelz und Diedesheim und werden jeweils in einer Runde absolviert. Deshalb ist heute von 18 bis 19.30 Uhr die Zufahrt zu den anliegenden Häusern durch temporäre Straßensperrungen nur beschränkt möglich. Die Verkehrsteilnehmenden werden um Rücksicht auf Läuferinnen und Läufer gebeten. Die genaue Streckenführung des Firmenlaufs kann unter www.mosbach.bw-running.de/informationen-1 eingesehen werden.