Mosbach. (RNZ/zg) Heimspiel für den Meisterchor: Mit seinem neuen Programm "ab 16" gastiert der Chor Royal am kommenden Samstag, 27. Mai, im Kultur- und Begegnungszentrum "fideljo" in Mosbach.

Der Mosbacher A-cappella-Chor hat sich über die Grenzen der Stadt und des Kreises hinaus einen guten Ruf erarbeitet. Beim Badischen Chorwettbewerb bekam man vor wenigen Monaten von einer hochkarätig besetzten Jury das Prädikat "Meisterchor" verliehen – die höchste Auszeichnung, die bei diesem Wettbewerb vergeben wird.

Im fideljo wird nun das neue Konzertprogramm "ab 16" zu hören und zu sehen sein. "Und ja, das Programm ist jugendfrei", erklärt Chorleiter Jochen Thurn augenzwinkernd. Woher kommt dann der Titel für das Konzert? Eine der Vorgaben für die Teilnahme am Badischen Chorwettbewerb ist die Mindestzahl von 16 Sängerinnen und Sängern. "Wenn man weniger Sänger mitbringt, ist das nach der Definition kein Chor. Das war die größte Hürde für uns bei der Teilnahme am Wettbewerb", ergänzt Vorstand Sven Wagenhöfer. Auch diese Hürde konnte man schließlich nehmen; einer – am Ende sehr erfolgreichen – Teilnahme stand nichts mehr im Wege.

Die letzten Monate haben die Sängerinnen und Sänger aber auch eifrig dazu genutzt, neue Songs einzustudieren. Die will man nun endlich den Fans in Mosbach präsentieren. Doch auch die beliebten Klassiker aus dem Repertoire des Chores sollen am Samstag zu hören sein.

Info: Karten gibt’s im Vorverkauf im fideljo und bei der Tourist-Info oder unter www.chor-royal.de bzw. an der Abendkasse. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.