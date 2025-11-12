Bankfiliale verwandelt sich in Konzerthalle
Für das Musikforum der Lehrkräfte der Musikschule Mosbach öffnet die Sparkasse ihre Räume und die Musiklehrer ließen nur so die Funken fliegen.
Von Stephanie Kern
Mosbach. Dass Musiklehrerinnen und Musiklehrer aktive Musiker sind, vergisst man allzu leicht. Sie bilden Kinder und Jugendliche aus, begleiten sie auf ihrem Weg – haben aber auch selbst eine große Leidenschaft für die Musik.
Eine Bühne fanden sie bereits zum 30. Mal (ohne die Corona-Pandemie wären es bereits mehr) beim diesjährigen Musikforum in