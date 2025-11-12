Mittwoch, 12. November 2025

zurück
Plus Mosbach

Bankfiliale verwandelt sich in Konzerthalle

Für das Musikforum der Lehrkräfte der Musikschule Mosbach öffnet die Sparkasse ihre Räume und die Musiklehrer ließen nur so die Funken fliegen.

12.11.2025 UPDATE: 12.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 29 Sekunden
Das 30. Musikforum der Musikschule Mosbach wurde wieder in der Sparkasse ausgerichtet. Wie immer waren wieder einige Raritäten und ungewöhnliche Besetzungen dabei. Foto: Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. Dass Musiklehrerinnen und Musiklehrer aktive Musiker sind, vergisst man allzu leicht. Sie bilden Kinder und Jugendliche aus, begleiten sie auf ihrem Weg – haben aber auch selbst eine große Leidenschaft für die Musik.

Eine Bühne fanden sie bereits zum 30. Mal (ohne die Corona-Pandemie wären es bereits mehr) beim diesjährigen Musikforum in

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Stephanie Kern
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.