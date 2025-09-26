Mosbach. (cao) Für alle Autofahrer ist es eine gute Nachricht, genauso wie für die Anwohner der Pfalzgraf-Otto-Straße: Am Wochenende wird die Vollsperrung der Bundesstraße B27 zwischen der Ausfahrt Neckarelz und Bahnhof Mosbach-West aufgehoben; die Umleitung stadteinwärts ist dann nicht mehr nötig.

Zwei Wochen später als ursprünglich geplant ist der zweite Sanierungsabschnitt der Bundesstraße mehr oder weniger fertig. Kleine Verzögerungen hatten sich aufsummiert, außerdem ein Mischwerk aufgrund von Personalmangel kurzfristig bis Mitte September geschlossen.

Zuletzt brachte auch noch der anhaltende Dauerregen Ungewissheit, "aber am Donnerstag waren wir dann mutig, haben die Asphaltbindeschicht aufgebracht", sagt Projektleiter Philipp Kraft vom Regierungspräsidium Karlsruhe im Gespräch mit der RNZ. Am Freitag folgte auf dem letzten Teilstück schließlich die finale Deckschicht.

Am Montag beginnt nun der dritte und letzte Bauabschnitt – in Fahrtrichtung Mosbach wird die B 27 noch zwischen dem Mosbacher Kreuz und der Ausfahrt Neckarelz saniert. Der Verkehr fließt einspurig auf der Gegenfahrbahn an der Baustelle vorbei.

Die Umleitung über die Alte Neckarelzer, Schlachthof- und Industriestraße bleibt allerdings noch weitere zwei Wochen bestehen. Stadtauswärts fehlen auf der Bundesstraße noch Fugen am Rand, "wenn zwei unterschiedliche Baumaterialien aufeinandertreffen, muss das abgedichtet werden", erklärt Projektleiter Kraft.

Da der Bürgersteig zurückgebaut und die Fahrbahn verbreitert wurde, müssen auch noch Schutzplanken parallel Bahnstrecke installiert werden. Das soll in der Woche vom 6. bis 10. Oktober geschehen.

Ort des Geschehens

Bis Ende des Monats soll die Sanierung der B27 dann vollständig abgeschlossen sein. "Da halten wir den Zeitplan", sagt Kraft.