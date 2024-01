Von Adrian Brosch

Hettingen. Endlich wieder Faschenacht – und zwar im Hettinger Lindensaal, wo die FG "Hettemer Fregger" am Samstag ihren traditionellen Fastnachtsauftakt feierte. Die Akteure – fast durchweg Hettemer Eigengewächse – sorgten für beste Stimmung und wackelnde Wände. Großen Anteil am Gelingen des Abends hatte freilich auch Präsident Robin Schmelcher, der als Moderator durch das Programm führte – er tat es mit Herz, Hirn und Humor. Genau passend also zum Jubiläum "70 Jahre Hettemer Fregger".

Um Punkt 19.31 Uhr begann das närrische Treiben: Kaum war die wackere Freggerschar einmarschiert, drehten Präsident Robin Schmelcher und Jungpräsident Theo Kirchgessner voll auf. In launigen Worten begrüßten sie das Auditorium. Nach einem dreifach-kräftigem "Fregger hau ruck" war es Zeit für den ersten Tanz: Die "Freggerli" (trainiert von Kirsten Erfurt, Hannah Stewner, Hedi Rösch und Melanie Möller) wirbelten flink über die Bühne – tosender Applaus war ihr Lohn. Beifall gab es auch für die die acht Gastabordnungen aus dem Narrenring Main-Neckar, für die Jörg Rathmann (FG "Heeschter Berkediebe") und Norbert Herzmann (FG "Narrhalla" Buchen) ein höchst originelles "Heeschter-Hettemer-Buchemer-Grußwort" im Duett hielten.

Aus dem Narrenring Main-Neckar ging es hinaus in die große weite Welt – und zwar mit der "Reise um die Welt": Gleichnamiger Schautanz der hauseigenen Kindergarde (Trainerinnen: Helen Esche, Michaela Knöbl, Bianca und Lea-Maria Frank) erwies sich als vergnüglicher Spaß zwischen Deutschland, Spanien, Südkorea und Brasilien – passende Kostüme und mitreißende Musik inklusive. Nicht minder schwungvoll ging die Prinzengarde der FG "Lustige Vögel Schweinberg" zu Werke: Trainiert von Carina Lecking und Jessica Huber unterhielt sie mit einem akrobatisch sehr anspruchsvollen Bühnenspektakel in Rot und Weiß.

Es folgten drei Spaßmacher, die trotz ihres illustren Namens nicht sangen – dafür aber einen Seitenhieb nach dem anderen losließen: Die "drei Tenöre" alias Guy Sutter, Rüdiger Schmidt und Stefan Frank nahmen kein Blatt vor den Mund, was Hettingen und Buchen, Stadt und Stadtwerke, den "Treppenwitz" am Bahnhof und andere Kuriositäten betraf.

Ohne Frage: Die Bütt gehört ebenso zur Faschenacht wie die närrischen Grüße – bei denen sich Otto Kern als Ortsvorsteher-Stellvertreter nicht zweimal bitten ließ. Er gratulierte den "Freggern" zum 70. Geburtstag: "Gebt richtig Gas!", rief er aus und überreichte Robin Schmelcher den Rathausschlüssel. Beste Wünsche kamen auch aus den Reihen der Hüngheimer Trachtenkapelle, die den Abend mit flotten Weisen und fröhlichen Schunklern bereicherte – eine Hettemer Sitzung ohne die von Walter Stahl dirigierte Combo wäre undenkbar!

Sodann schloss man die Bekanntschaft mit einem "Senior auf Wanderschaft": Bernhard Mackert glossierte die Tücken des Älterwerdens auf eine so galante Weise, dass es eine Freude war. Und eines war klar: Wenn auch die Jahre enteilen, wenn auch Hörgeräte, der Stock des gar nicht so großen Großonkels und die "Dritten" im Mund sich bemerkbar machen – eigentlich hat jede Altersphase ihr Schönes, solange ein Wunsch sich erfüllt: "Oben fit und unten dicht" möge man bleiben.

Mit einem furiosen Gardetanz warteten die Mädels der Freggergarde (trainiert von Jana Kreuter) auf, die erst vor einer Woche einmal mehr einen Podestplatz beim Tanzturnier in Lauda erreicht hatte. Ebenfalls eine feste Größe im Narrenring ist Isegrim vom Unterschloss Peter Bienert (FG "Hordemer Wölf"). Er reüssierte mit scharfer Zunge und sparte nicht mit galligen Hinweisen zu "Genderwahn", Pisa-Studie, Nationalelf und Ampel.

Mit einem glanzvollen Gardetanz begeisterte die Juniorengarde: Trainiert von Marie Erfurt und Laura Gremminger, wussten die Tänzerinnen mit einer beeindruckenden Akkuratesse zu erfreuen – ein weiterer Höhepunkt des Abends. Tänzerisch zwar in einer anderen Liga angesiedelt, aber dafür ebenso unterhaltsam zeigten sich die "Waschbärbäuch": Sie entführten in "Tausendundeine Nacht" – ein einfallsreicher Tanz (Trainerinnen: Nadine Schmitt und Jana Kreuter), der bestens einheizte.

Als "Berater aus Leidenschaft" machte Dominik Matt von sich reden: Er trug den Schalk im Nacken, als er von Problemen in der Notaufnahme und beim Busfahren, den Bauernprotesten und weiteren Vorfällen berichtete – und er geizte nicht mit Ratschlägen, die er an Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Roland Burger und die große Politik richtete. Auch musikalisch gab der Jungtalent den Ton an: Auf das spontan umgetextete Badnerlied folgte "In Hettje daheim" – ein ganz heißer Anwärter auf den Titel "Hettemer Hymne"!

War die Stimmung nun auf dem Höhepunkt angelangt, folgte das i-Tüpfelchen auf einen gelungenen Abend: Zum tänzerische Finale hatten sich die Schautanzgruppe zum Jubiläum der FG und passend zur 1250-Jahr-Feier Hettingens das Motto "Zuhause ist die Heimat am schönsten" ausgedacht – originelle Kostüme inklusive. Eine Spitzen-Nummer!

Minutenlanger Beifall und die Dankesworte Robin Schmelchers waren aber noch nicht das Ende: In froher Runde wurde bis in die Morgenstunden gefeiert. Eines ist gewiss: Die Eröffnungssitzung war der perfekte Einstieg in die Jubelkampagne der "Fregger", die auch als Gastgeber der Narrenring-Eröffnungssitzung und der Jugendverbandssitzung am kommenden Wochenende sicher glänzen werden. Darauf ein dreifach-kräftiges "Fregger hau ruck!"