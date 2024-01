Mosbach. (dpa) Ein selbst ernannter Lebensberater soll in seinem Haus in Walldürn im Neckar-Odenwald-Kreis in den Jahren 2019 bis 2022 mehrere Frauen als Geiseln genommen und vergewaltigt haben. Der Prozess gegen den 38-Jährigen beginnt am Donnerstag (9 Uhr) vor dem Landgericht Mosbach. Dem Deutschen werden unter anderem Geiselnahme in drei Fällen, besonders schwere Vergewaltigung in einer Vielzahl von Fällen sowie vielfache gefährliche Körperverletzung und Bedrohung zur Last gelegt.

Update: Mittwoch, 31. Januar 2024, 17.44 Uhr

Prozess gegen "Life Coach" wegen Geiselnahme und Vergewaltigung im Januar

Update: Dienstag, 19. Dezember 2023, 11.27 Uhr

"Life Coach" wegen Geiselnahme und Vergewaltigung angeklagt

Mosbach/Walldürn-Altheim. (pm) Die Staatsanwaltschaft Mosbach hat Ende Oktober Anklage gegen einen 38-jährigen Mann und dessen 24-jährigen Bruder beim Landgericht Mosbach erhoben. In ihrer mehrere hundert Seiten umfassenden Anklageschrift legt die Staatsanwaltschaft dem Hauptangeklagten unter anderem Geiselnahme in drei Fällen, besonders schwere Vergewaltigung in einer Vielzahl von Fällen sowie vielfache gefährliche Körperverletzung und Bedrohung zur Last.

Seinem Bruder wird unter anderem Beihilfe zur Geiselnahme und zur besonders schweren Vergewaltigung sowie gemeinschaftlich begangene Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung in mehreren Fällen vorgeworfen.

Der 38-Jährige war als sogenannter "Life Coach" tätig, veranstaltete Online-Seminare und betrieb in seinem Wohnhaus in Altheim ein sogenanntes "Bootcamp zur Persönlichkeitsentwicklung". Nachdem es einem der Opfer am 18. Oktober 2022 gelungen war, einen Notruf abzusetzen, erfolgten bereits in der Nacht auf den 19. Oktober die Durchsuchung der Wohnräume und die vorläufige Festnahme der Brüder.

Die Staatsanwaltschaft geht nach dem Ergebnis ihrer umfangreichen Ermittlungen davon aus, dass der 38-Jährige entschlossen war, seine Coaching-Angebote zu nutzen, um Kontakt zu jungen Frauen aufzunehmen und diese systematisch zu verunsichern. Diese habe er dann zu einem "Bootcamp" zu sich nach Hause eingeladen, um anschließend ihren Widerstand durch verbale Erniedrigungen und routinemäßige schwere Gewaltanwendungen zu brechen und sie wiederkehrend sexuell zu missbrauchen.

Insgesamt habe der 38-Jährige sieben Frauen sexuell missbraucht und körperlich misshandelt. Zudem habe er zwei weitere Frauen, ein Kind und drei Männer, einschließlich seines ebenfalls angeklagten jüngeren Bruders, körperlich misshandelt. Der von der Anklage der Staatsanwalt umfasste Zeitraum erstreckt sich von September 2019 bis zur Festnahme der beiden Männer im Oktober 2022.

Der 38-Jährige war nach seiner Festnahme zunächst in einer psychiatrischen Einrichtung vorläufig untergebracht und befindet sich seit 10. Mai 2023 in Untersuchungshaft. Sein Bruder befand sich bis 6. Oktober in Untersuchungshaft, ehe der Haftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft außer Vollzug gesetzt wurde.