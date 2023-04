Lohrbach. (RNZ/ila) Die Klassiker rollen an: Beim Automobilclub "Drive & Fun" startet man am Sonntag in die Saison, mit reichlich glänzendem Blech und Chrom, mit vielen Gästen und einem genussreichen Rahmenprogramm. Zum "Fest im Freien für jedermann" wird ab 10 Uhr auf das Gelände der Firma Reiß am Flugplatz Lohrbach eingeladen, dort sollen Autoliebhaber wieder ins Schwärmen und Staunen kommen.

Die Veranstaltung zum Saisonstart von Drive & Fun ist mittlerweile weit über Mosbach hinaus bekannt und beliebt, findet sich bei etlichen Auto-Enthusiasten fest im Terminkalender. Das Organisationsteam um die Club-Vorsitzenden Engelbert und Nicolai Reiß sieht sich bestens auf viele Besucher vorbereitet. Zum Genießen laden Foodtrucks und weitere kulinarische Angebote ein, fürs Auge gibt es ausreichend Schmankerl auf vier Rädern.