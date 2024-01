Von Janek Mayer

Gottersdorf. Ein Lkw, der am Dienstag zur Mittagszeit die Tonnagenbegrenzung auf der L518 bei Gottersdorf ignorierte, ist von der engen Fahrbahn abgekommen und im unbefestigten Randstreifen stecken geblieben. Den Fahrer erwartet nun eine Verwarnung mit Geldbuße.

Das Landratsamt hatte die Strecke vor knapp einer Woche aufgrund von Fahrbahnschäden für den Lkw-Verkehr gesperrt und für Autos Tempo 30 verhängt. Bis zur erfolgreichen Bergung des verunglückten Lkw vergingen am Dienstag sieben Stunden, in denen der Verkehr auf der Umleitungsstrecke für die gesperrte B47 beeinträchtigt war.

Nach vergeblichen Versuchen mit Traktoren gelang es schließlich gegen Abend einem 60 Tonnen schweren Autokran, den Lkw aus seiner misslichen Lage zu befreien. Foto: jam

Wie ein RNZ-Leser aus Gottersdorf mitteilt, scheiterten zunächst mehrere Versuche, den mit Holzpaletten beladenen Lastwagen aus dem Graben zu ziehen. Gegen Abend rückten schließlich ein 60 Tonnen schwerer Autokran und ein leistungsstarker Abschlepp-Lkw aus Boxberg an, um den verunfallten Lkw zu bergen. Dafür war es nötig, dass die Polizei den Abschnitt für knapp zweieinhalb Stunden komplett sperrte. Viele Autofahrer mussten dementsprechend weite Umwege in Kauf nehmen.

Trotz des Lkw-Durchfahrverbots "verirrten" sich außerdem innerhalb kürzester Zeit ein Autotransporter und ein Sattelschlepper mit Anhänger an die Polizeisperre – ein klares Indiz dafür, dass die Tonnagenbegrenzung auf der L518 entweder nicht ausreichend ausgeschildert ist oder Lkw-Fahrer diese bewusst ignorieren.

In den sozialen Medien sehen mehrere Nutzer die Schuld bei der Kennzeichnung des Durchfahrverbots. So bemängelt einer, dass zum Beispiel in Schneeberg am Ortsausgang lediglich ein kleines Verkehrsschild steht.

Noch dazu: "Im Kreisel in Amorbach werden die Lkw, die nach Mudau wollen, wegen der Baustelle dort über die B27 in Richtung Walldürn umgeleitet!!" In Kleinheubach am Kreisel, ergänzt er, stehe wiederum nichts mehr von einer Umleitung über Hardheim. "Wenn es nicht so traurig wäre würde ich mich jetzt kaputt lachen", lautet sein Fazit.

Dafür gibt es Zuspruch: "Der Leidtragende ist dann immer der Bürger – in diesem Fall alle, die betroffen sind und insbesondere die Lkw-Fahrer, die dann auch noch Verstöße begehen", kommentiert ein weiterer Nutzer die Beschilderung rund um die B47 und ihre Ausweichstrecken. Das Problem: "Die Lkw-Fahrer haben in Rippberg fast keine Chance zu wenden", wie eine dritte Nutzerin anmerkt.

Die Polizei ist da anderer Meinung. So erklärt eine Pressesprecherin auf Nachfrage der RNZ: "Die Beschilderung ist gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht zu beanstanden."

Garantiert mutwillig agieren dagegen die Verkehrsteilnehmer, die trotz der Einbahnstraßenregel aus Richtung Gerolzahn nach Walldürn fahren und dort für heikle Situationen im Begegnungsverkehr sorgen. Dort gilt: "Wenn Autos durch die Sperrung fahren, wird es für die Lkw oft eng", teilt eine Facebook-Nutzerin ihre Erfahrungen mit.

Um die Situation in den Griff zu bekommen, setzt das Polizeirevier Buchen nach Aussagen aus Heilbronn auf Kontrollen. Aus diesen resultieren laut der Pressesprecherin "zahlreiche Beanstandungen und Verwarnungen". Eine genaue Zahl kann sie auf Nachfrage jedoch nicht nennen.

Sie bestätigt jedoch gegenüber der RNZ, dass sich die Unfälle auf der Umleitungsstrecke "mehren": "Viele Lkw nutzen bei Begegnungsverkehr den unbefestigten Randstreifen. Dies führt – gerade nach Regenfällen – immer wieder dazu, dass sich Fahrzeuge festfahren."

Unbefriedigend ist dieser Zustand wohl für alle: die Verkehrsteilnehmer, die zusätzliche Kilometer fahren müssen; die Lkw-Fahrer, die unvermittelt auf ein Durchfahrverbot stoßen; die Anlieger, die die zusätzliche Verkehrsbelastung schultern; aber auch die Polizisten, die einen beträchtlichen Teil ihrer Dienstzeit auf der Walldürner Höhe damit zubringen, den Verkehr zu regeln und Verwarnungen auszusprechen.