Von Andreas Hanel

Adelsheim/Mosbach. Eigentlich war es ein ganz normaler Abend am 6. September 2023: Maya I. sitzt mit ihrem Freund, ihrer Schwester und deren zwei Töchtern im Wohnzimmer ihrer Wohnung in Adelsheim, sie schauen Fernsehen. Nachdem ihr Freund gegangen war, gehen die beiden Schwestern, die in dem Haus auf unterschiedlichen Etagen leben, ins Bett.