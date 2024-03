Buchen. (rüb) Es war ein Fest! Das erste Buchener Erzählcafé im Rahmen des Jubiläums "1250 Jahre Buchen" Ende Februar war ein voller Erfolg. Cafés sind traditionell ein Ort der Begegnung und des Austauschs.

So wurde auch das Erzählcafé zu einem Treffpunkt der Kommunikation, und zwar im Dialekt. Munter, nach Herzenslust und mit Leidenschaft wurde unter dem Motto "Treffe, trinke, tratsche" geplaudert, wie einem "der Schnawwel gewachse is".

Unter der Leitung von Dialektologin Dr. Isabell Arnstein, unterstützt von Christiane Gomer, dem Heimatforscher Hans Slama, Lutz Berger (Foto und Video) und Gerhard Schäfer (beide vom Museum Wagenschwend) gelang es, überaus lebendige und interessante Zeitzeugnisse zu gewinnen. An vier Tischen wurden mit vier Kameras Bürgerinnen und Bürger aus Buchen und der gesamten Region mit ihren unterschiedlichen Ortsdialekten aufgenommen. Sie erzählten vom Leben damals und heute, vom Leben auf dem Lande und in der Stadt, von ihren Erinnerungen und Erlebnissen an ihre Kindheit und Jugend.

"Die Heimatsprache hält die kulturelle DNA einer Region lebendig, und solch einen Ort wollten wir mit unserem Erzählcafé erschaffen", betont Isabell Arnstein. Wie gut dies gelungen ist, belegen die Videos, die nun online zu sehen sind und die den Dialekt für die Nachwelt festhalten: "Diese digitalen Vermittlungsangebote sollen auch zukünftigen Generationen einen persönlichen und niedrigschwelligen Zugang zur regionalen Geschichte ermöglichen", so die Intention der Verantwortlichen.

So berichtet Beate Heneka aus Altheim, wie viel sie als Kind daheim mithelfen musste, und wie man zu Schulzeiten früher dazu gezwungen wurde, Hochdeutsch zu sprechen. Willi Biemer aus Götzingen erzählt von seiner Kindheit und von der Mühle in Götzingen und den dortigen Arbeitsschritten. Bernhard Linsler berichtet von seinem Hausnamen in Gerichtstetten, und dass sein Vater eigentlich zwei Berufe hatte: mittags Landwirtschaft und nachts bzw. morgens die Bäckerei.

Zum Mitraten regt Manfred Kilian aus Seckach an: Er bietet ein Sammelsurium vieler Dialektwörter. Annemarie Kaiser, eine echte Buchenerin, erzählt Geschichten aus der Stadt, die sonst niemand kennt. Sie berichtet von der Faschenacht und vom Schützenmarkt, von ihrem Vater, einem "Buchener Original" und von vielen ortstypischen Gegebenheiten. Der Hainstadter Ewald Gramlich berichtet darüber, wie Dialekt im Schulunterricht früher verboten wurde und wie stark sich der Dialekt in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat.

Diese und viele weitere Mundartsprecher haben eine wahre Fundgrube des regionalen Dialekts erschaffen, ein unterhaltsames Zeitdokument, durch das man sich einfach gerne klickt.

Hier finden sie die Videos:



> https://www.mundartcafe.de/videos_1/



> https://www.mundartcafe.de/videos_2/