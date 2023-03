Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) Die gute Nachricht gleich vorweg: Die Bürgerinnen und Bürger im Neckar-Odenwald-Kreis dürfen sich nach wie vor überaus sicher fühlen. Denn das Polizeipräsidium (PP) Heilbronn, in dessen Zuständigkeitsbereich auch die Region liegt, steht im landesweiten Ranking auf dem ersten Platz in Sachen Sicherheit. Diese Erkenntnis vermittelt die Kriminalstatistik für das Jahr 2022, die vom PP Heilbronn am Donnerstag vorgestellt wurde.

Die Anzahl der Gesamtstraftaten stieg zwar um 10,2 Prozent auf 31 584 Fälle in gesamten PP-Bereich an und nähert sich damit den Zahlen vor der Corona-Zeit, liegt aber noch ein wenig niedriger als in den Jahren 2018 (33.164) bzw. 2019 (33.308). Auf 100.000 Einwohner kamen danach im abgelaufenen Jahr 3657 Straftaten, was wiederum einer Zunahme von glatt zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch hier ist allerdings eine Art "Corona-Effekt" zu berücksichtigen. Die Häufigkeitszahl hatte 2019 etwa bei 3887 Straftaten/100.000 Einwohner gelegen. Mit dem genannten aktuellen Wert liegt das PP Heilbronn im Vergleich der Präsidien in Baden-Württemberg aus Platz eins, im Vorjahr hatte man in dieser Bilanz Rang zwei belegt. Im Landesschnitt stieg die Zahl der Straftaten übrigens von 2021 auf 2022 um 13,1 Prozent. Zieht man den Vor-Pandemie-Vergleich ergibt sich wiederum ein anderes Bild. 2022 liegt die Zahl der Straftaten im Land rund fünf Prozent unter denen von 2019.

Die Kennzahlen für den Neckar-Odenwald-Kreis als einer der fünf Bereiche, für die das PP Heilbronn verantwortlich ist, sind zum Teil besser als die der Gesamtbetrachtung. Im Laufe des Jahres 2022 wurden hier 4495 Straftaten erfasst, pro 100.000 Einwohner waren 3123 Fälle zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 7,4 bzw. 7,3 Prozent. Spannt man den Bogen in die Vor-Pandemiezeit ergibt sich hingegen ein Rückgang von 2,9 Prozent bei den Fallzahlen (2019: 4630) bzw. 3,2 Prozent bei der Häufigkeitszahl (2019: 3226). Der NOK liegt damit im landesweiten Vergleich der einzelnen Landkreise auf Platz sechs.

Weniger erfreulich: Die Aufklärungsquote ist im Kreis von 68,5 auf 58,7 Prozent gesunken, im gesamten PP-Bereich liegt sie immerhin noch bei 60,3 Prozent (2021: 66,5). Die meisten Straftaten wurden im Bereich Diebstahl verübt, 1099 Fälle wurden hier im Neckar-Odenwald-Kreis registriert, auch Rohheitsdelikte (827) sowie Fälschungs- und Betrugsdelikte (699) tauchen in der Statistik verstärkt häufig auf.