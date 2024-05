Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger haben am Sonntag, 9. Juni, die Chance, die Bewerberinnen und Bewerber in den Gemeinderat zu wählen, die aus ihrer Sicht die Zukunft der Stadt am besten mitgestalten. In Eberbach stehen 88 Persönlichkeiten auf vier Listen.

Wo die kommunalpolitischen Schwerpunkte von AGL, CDU, Freien