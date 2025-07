Hardheim. (adb) Zu einer wahren Talentschmiede für aufstrebende Kampfsportler hat sich das Hardheimer Gym "Chok Dee" entwickelt: Was Alwin Homm und sein Team in den vergangenen Jahren etabliert haben, setzt immer wieder verblüffende sportliche Akzente. Ein weiteres Nachwuchstalent steigt am Wochenende in den Ring: Der 23-jährige Niko Herzog bestreitet in Wernau bei Stuttgart nach elf Kämpfen

