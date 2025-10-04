Samstag, 04. Oktober 2025

Plus JVA Adelsheim

Ex-Fußballprofi Uli Borowka berichtet über sein bewegtes Leben

"Ich habe meine gesamte Karriere durchgesoffen":  Das sagt der ehemalige Kicker über seinen Weg aus der Sucht. "Habe mit Glück überlebt".

04.10.2025 UPDATE: 04.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 3 Sekunden
Mit großer Spannung lauschten die jungen Häftlinge dem Lebensbericht von Uli Borowka. Foto: Klaus Brauch-Dylla

Von Klaus Brauch-Dylla

Adelsheim. Still war es im Raum, als Uli Borowka am Dienstag in der Justizvollzugsanstalt Adelsheim vor rund 30 jugendlichen Strafgefangenen und einem Dutzend Bediensteten seinen "Lebensbericht" hielt. Der frühere Bundesliga-Profi las das erste Kapitel seiner Autobiografie "Volle Pulle" – und es endete mit einem Satz, der vielen unter die Haut ging:

