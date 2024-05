___"Itterwasser" und Chili-Cheese-Sauce gefragt

Von Peter Bayer

Eberbach. Bei den einen heißt es uneingeschränkt "Daumen hoch", bei anderen hätte es gerne etwas mehr sein können. Doch letztlich ziehen alle gefragten Vereine am Ende des 43. "Eberbacher Frühling" zumindest eine zufriedenstellende Bilanz. Ein sonniges Wochenende mit sommerlichen Temperaturen lud förmlich zum Besuch in den Straßen der Eberbacher Altstadt ein. Und die Vereine lockten nicht nur mit Essen und Trinken, sondern auch vielen Angeboten vor allem für die Kinder.

Zum Beispiel am Samstag beim Gaudikindernachmittag auf dem Leopoldsplatz. Die dort vertretenen vier Vereine boten Stationen mit Wettbewerbsspielen für die Kinder an (Bericht folgt), derweil machten die Erwachsenen Gebrauch vom kulinarischen Angebot auf dem Platz. So berichtet Mathias Granzow vom Eberbacher SC von einem "sehr, sehr guten" Samstag nach einem weniger guten ersten Tag. Vor allem der Umsatz am Bierwagen sei sehr gut gewesen. Auch die Möglichkeit für die Gäste, sich die Getränke nach Wunsch zusammenzustellen, sei gut angekommen. "Es ist schon interessant, was die Leute so bestellen", so Granzow schmunzelnd. Bedauerlich fand er, dass am Samstag um 16 Uhr die Geschäfte schon zu hatten. "Aber das ist meine persönliche Meinung."

"Ganz gut", fasst Andreas Schäfer, Kassenwart der Adler Freunde Eberbach die drei Tage zusammen. Auf dem Platz sei es kontinuierlich voll gewesen. Das "Itterwasser" (Eistee mit Wasser und Korn) habe eine erfolgreiche Premiere gefeiert und soll nächstes Jahr wieder angeboten werden. Für den Kindernachmittag hätte er sich ein bisschen mehr Werbung gewünscht, was von den Vereinen dazu angeboten wird.

Ein Erfolg war auch wieder das Bullriding am Sonntag, das die beteiligten Vereine gemeinsam veranstaltet hatten. Den "Bullen" stellte wieder das supa event Team aus Nußloch zur Verfügung.

Nicht so positiv fiel die Bilanz bei der Handballgesellschaft auf der gegenüberliegenden Seite des Leopoldsplatzes aus. "Es war weniger los über die drei Tage, hätte ein bisschen mehr sein können", sagt Philipp Walter vom Vergnügungsausschuss. Insgesamt sei er jedoch zufrieden, "es hat sich gelohnt".

Das kulinarische Angebot umfasste Gyros, Currywurst, Bratwurst (auch vegan) und Pommes. Die Jugend verkaufte Kuchen, um die Jugendkasse zu füllen. Auch nebenan beim Skiclub "Grummer Stegge" fanden die Spießbraten "eher schleppenden Absatz", so Gunter Bettinghausen.

Sehr zufrieden waren die Vereine auf dem Neuen Markt. "Alles weg" hieß es bereits um 15.30 Uhr bei der KG Kuckuck. Zum Schluss hatte es nur noch den Rest der insgesamt 1000 Burger gegeben. Die 200 Kilogramm Pommes, 40 Kilo mehr als im Vorjahr, waren schon am Mittag ausgegangen. Von der Chili-Cheese-Sauce gab es schon am späten Samstag nichts mehr, so gut kam sie an.

Durchweg positiv fällt auch das Fazit der SG Rockenau aus. Allein am Freitag gingen 700 Brötchen mit Steaks oder Bratwurst weg. Letztere war wie üblich der Renner, doch auch die Kartoffeln kamen überraschend gut an. Was nicht so gut lief, waren die Getränke. Hier wurden etwa zehn bis 15 Prozent weniger ausgeschenkt.

Die Streetfood Fighter verwöhnten die Kunden in der Bahnhofstraße mit Cheeseburgern und veganen Burgern, und sowohl der Dartclub steuerten am Getränkestand ebenso wie das Depot 15/7 erfrischende Getränke bei. Daneben gab es auf dem Thononplatz noch Cakmak’s Langos oder Mini Donuts sowie in der Friedrichstraße Crepes, auch Neckartal Gin war mit einem Stand vertreten.

Für die Kinder gab es in den Straßen und auf den Plätzen viele Attraktionen. In der Bahnhofstraße konnten sie ihr Glück am Glücksrad oder beim Fische angeln versuchen oder ein paar Runden auf dem kleinen Kinderkarussell drehen. Das gab es eine Nummer größer noch auf dem Lindenplatz. Die Kickboxschmiede Eberbach hatte einen kleinen Geschicklichkeitsparcours bereitgestellt und bot Kinderschminken an. Auch der Verein Herzenssache war vertreten.