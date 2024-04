Hüffenhardt. (zg) Bestes Ausflugswetter versprechen aktuell die Vorhersagen für den 1. Mai. Da trifft es sich gut, dass am Mittwoch wieder der regelmäßige Ausflugsverkehr auf der Nebenbahn von Neckarbischofsheim Nord nach Hüffenhardt startet. Damit auch alle Ausflügler mit Fahrrädern, Kinder- oder Bollerwagen Platz finden, wird extra ein zweiteiliger Triebwagen mit ca. 140 Sitzplätze und zwei großen Mehrzweckräumen für bis zu 20 Fahrräder eingesetzt.

Nebenbei weist der diesjährige Krebsbachtalbahn-Prospekt für den 1. Mai auch noch fünf Feste und Veranstaltungen in Neckarbischofsheim, Obergimpern, Siegelsbach und Hüffenhardt aus. Der Fahrplan ist gegenüber dem Vorjahr unverändert und sowohl in der DB-Reiseauskunft als auch auf www.Krebsbachtal-Bahn.de in der rechten Spalte unter "Fahrpläne" abrufbar.

Gruppen ab 15 Personen oder mit mehr als zwei Fahrrädern werden um Anmeldung auf der Webseite gebeten. Reservierungen sind jetzt schon für die gesamte Saison (diese dauert bis 20. Oktober) möglich. Fahrten sind an jedem Sonn- und Feiertag sowie auch jeweils am 2. und 4. Mittwoch jeden Monats geplant. Ab 5. Mai kommt wieder der Uerdinger Schienenbus zum Einsatz.