Hüffenhardt. (cao) Obwohl der (Fastnachts-)Zug ja bekanntlich keine Bremse kennt, musste sich das närrische Volk in Hüffenhardt gestern doch ein wenig gedulden. Um 14.11 Uhr setzte sich der Gaudiwurm in der Kantstraße in Bewegung. Bis das Flaggschiff des "Hiffelder" Carnevalvereins (HCV) schließlich am Raiffeisenplatz ankam, wo sich zahlreiche Zuschauer versammelt hatten, waren schon 30 Minuten vergangen.

Der Partystimmung tat das aber keinen Abbruch. Im Gegenteil: Bereits ab 13.30 Uhr fanden sich Hunderte Schaulustige entlang der Strecke ein. Ausgerüstet mit einem Bollerwagen und ebenso großer wie lauter Musikbox sorgte eine Gruppe junger Menschen Ecke Hauptstraße/Kälbertshäuser Str. für Stimmung, bis sich der bunte Gaudiwurm schließlich an ihnen vorbeischlängelte.

Was die Kostüme angeht, lagen in der HCV-Heimat Helden aus dem Marvel-Universum hoch im Kurs. Spiderman sah man am Straßenrand gleich mehrfach mit Aqua- und Ironman umhertollen. Klar, dass da auch Superwoman nicht fehlen durfte. Dazu kamen einige Hexen und Engel, Löwen, Stinktier, Bienchen und Marienkäfer daher. Große Klasse auch das 70er-Jahre-Sportlerdress in knalligen Neonfarben inklusive Vokuhila-Perücke in der gleich zweifacher Ausführung. Fastnachtsvergnügen pur!

Das wahrlich wortgewandte Moderatoren-Duo Mario Schmidt und Andreas Parzer vom Hüffenhardter Carnevalverein hatte sich dieses Mal an der Ecke Hauptstraße/Staugasse positioniert. Jede Zugnummer – insgesamt 17 an der Zahl – kündigten die beiden mit einem flotten Spruch an und animierten immer wieder zu einem dreifachen "Hiffelde Helau!". Dem HCV-Wagen an erster Position folgten die Tanzmäuse des HCV, die Pool’s sowie die Hiffelder Hühner.

Nach den Dancing Queens, Dominos der Großen Garde und den Binemer Schnoogebadschern waren die Gewehr- und Bogenschützen vom KKS an der Reihe, die ausgiebig Kamelle in die Menge feuerten. Hinter dem Wagen vom HSV zogen Just4Dance und die Trolls an der Menge vorbei. Der Bürgerverein Bargen, die wilden Muttis, der TSV Bad Rappenau und die Kniesieber bildeten den Schluss. Nach dem Umzug wurde noch lange an der Mehrzweckhalle gefeiert.