Gundelsheim 04:00 Uhr

Warum will keiner in "Ob dem Dorf" in Höchstberg bauen?

Die Gemeinde belastet eine hohe Ausfallbürgschaft für das Neubaugebiet. Zudem wird die Wasserversorgung neu ausgerichtet. Die Polizei wiederum sieht sich "am Limit".